Зеленский: Россия провалила планы...

По его словам, целью Москвы остается полный захват Донецкой и Луганской областей Украины, а также продвижение в Запорожской области, в направлении города Днепр и Одесской области. По оценке Зеленского, у России недостаточно сил для достижения этих целей.

«Мы получили документы, планы на 2025-2026-2027 годы, немного устаревшие на 2025 год. Видим, что они не выполнили свои цели. Мы получили и (планы на) 2026-2027 годы. Понимаем, чего они хотят. Понимаем, что их направления остаются актуальными - оккупация востока нашего государства, а именно Донецкой и Луганской областей, - цитирует Зеленского агентство Укринформ. - Они, безусловно, хотят продолжать на направлении Запорожской области, на направлении Днепра также. Им сложно, но они смотрят и на Одесский регион. Мы видим эти направления. Но эти карты пока что не имеют ничего общего с реальностью, потому что они не могут выполнить задачи".

По словам президента Украины, наступление, которое ВС РФ планировали на весну 2026 года, зависело от достижения целей на конец 2025 года. В результате «они не могут начать мартовское наступление - именно то, которое они хотели», подчеркнул Зеленский.

«Я не знаю, будет ли наступление весной и когда именно. Они хотят наступать, но пока не имеют сил для этого… Все зависит от контрактов, от наступлений, от оружия, от поставок нам оружия, а также от нашего производства», - сказал президент Украины.

Зеленский также сказал, что, по данным украинской разведки, всеобщую мобилизацию в РФ Владимир Путин пока не планирует.