Зеленский: Россия провалила планы...

Зеленский: Россия провалила планы...

08:24 1623

Власти Украины получили планы наступления ВС РФ на 2026-2027 годы, заявил президент Владимир Зеленский, общаясь с журналистами.

По его словам, целью Москвы остается полный захват Донецкой и Луганской областей Украины, а также продвижение в Запорожской области, в направлении города Днепр и Одесской области. По оценке Зеленского, у России недостаточно сил для достижения этих целей.

«Мы получили документы, планы на 2025-2026-2027 годы, немного устаревшие на 2025 год. Видим, что они не выполнили свои цели. Мы получили и (планы на) 2026-2027 годы. Понимаем, чего они хотят. Понимаем, что их направления остаются актуальными - оккупация востока нашего государства, а именно Донецкой и Луганской областей, - цитирует Зеленского агентство Укринформ. - Они, безусловно, хотят продолжать на направлении Запорожской области, на направлении Днепра также. Им сложно, но они смотрят и на Одесский регион. Мы видим эти направления. Но эти карты пока что не имеют ничего общего с реальностью, потому что они не могут выполнить задачи".

По словам президента Украины, наступление, которое ВС РФ планировали на весну 2026 года, зависело от достижения целей на конец 2025 года. В результате «они не могут начать мартовское наступление - именно то, которое они хотели», подчеркнул Зеленский.

«Я не знаю, будет ли наступление весной и когда именно. Они хотят наступать, но пока не имеют сил для этого… Все зависит от контрактов, от наступлений, от оружия, от поставок нам оружия, а также от нашего производства», - сказал президент Украины.

Зеленский также сказал, что, по данным украинской разведки, всеобщую мобилизацию в РФ Владимир Путин пока не планирует.

Удар по авиабазе США в Бахрейне
Удар по авиабазе США в Бахрейне добавлено видео
09:50 692
США уничтожают военные объекты Ирана
США уничтожают военные объекты Ирана
08:51 1237
Спецпосланник Трампа рассказал о провальных переговорах с Ираном
Спецпосланник Трампа рассказал о провальных переговорах с Ираном
08:12 1717
Арабские монархии против иранских беспилотников
Арабские монархии против иранских беспилотников видео; обновлено 07:45
07:45 5221
Тегеранцы спасаются от авиаударов
Тегеранцы спасаются от авиаударов объектив haqqin.az
06:08 2983
Иранская элита в шоке: уничтожен "Сараллах”
Иранская элита в шоке: уничтожен "Сараллах” Али Хусейн Нежат комментирует для haqqin.az
04:59 9211
Роковая ошибка Ирана: война и с арабами
Роковая ошибка Ирана: война и с арабами наш обзор
2 мартa 2026, 21:06 6778
Первые итоги: в дыму над Тегераном рождается новый Восток
Первые итоги: в дыму над Тегераном рождается новый Восток наша аналитика
04:29 4220
США готовятся к новым масштабным ударам по Ирану
США готовятся к новым масштабным ударам по Ирану видео; обновлено 03:45
03:35 14716
Почему Хаменеи не укрылся в бункере?
Почему Хаменеи не укрылся в бункере? Подробности операции
03:18 4906
Пентагон на заявление Ирана: Ормузский пролив открыт
Пентагон на заявление Ирана: Ормузский пролив открыт обновлено 02:45
02:45 4471

