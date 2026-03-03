Нетаньяху уверен в скором мире с саудитами

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выразил уверенность, что после завершения военной операции против Ирана откроется путь к нормализации отношений с Саудовской Аравией.

«Я думаю, мир между Израилем и Саудовской Аравией мог бы быть по-настоящему возможным и, вероятно, приблизится, когда это закончится»,— сказал Нетаньяху в эфире Fox News.

28 февраля США и Израиль начали наносить удары по Ирану. Иран отвечает ударами по территории Израиля и американским военным базам на Ближнем Востоке. По прогнозам американского президента Дональда Трампа, операция может продлиться около месяца.