США готовятся к новым масштабным ударам по Ирану
Новость дня
США готовятся к новым масштабным ударам по Ирану

Нетаньяху уверен в скором мире с саудитами

08:47 784

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выразил уверенность, что после завершения военной операции против Ирана откроется путь к нормализации отношений с Саудовской Аравией.

«Я думаю, мир между Израилем и Саудовской Аравией мог бы быть по-настоящему возможным и, вероятно, приблизится, когда это закончится»,— сказал Нетаньяху в эфире Fox News.

28 февраля США и Израиль начали наносить удары по Ирану. Иран отвечает ударами по территории Израиля и американским военным базам на Ближнем Востоке. По прогнозам американского президента Дональда Трампа, операция может продлиться около месяца.

Удар по авиабазе США в Бахрейне
Удар по авиабазе США в Бахрейне добавлено видео
09:50 695
США уничтожают военные объекты Ирана
США уничтожают военные объекты Ирана
08:51 1238
Спецпосланник Трампа рассказал о провальных переговорах с Ираном
Спецпосланник Трампа рассказал о провальных переговорах с Ираном
08:12 1718
Арабские монархии против иранских беспилотников
Арабские монархии против иранских беспилотников видео; обновлено 07:45
07:45 5222
Тегеранцы спасаются от авиаударов
Тегеранцы спасаются от авиаударов объектив haqqin.az
06:08 2985
Иранская элита в шоке: уничтожен "Сараллах”
Иранская элита в шоке: уничтожен "Сараллах” Али Хусейн Нежат комментирует для haqqin.az
04:59 9215
Роковая ошибка Ирана: война и с арабами
Роковая ошибка Ирана: война и с арабами наш обзор
2 мартa 2026, 21:06 6780
Первые итоги: в дыму над Тегераном рождается новый Восток
Первые итоги: в дыму над Тегераном рождается новый Восток наша аналитика
04:29 4220
США готовятся к новым масштабным ударам по Ирану
США готовятся к новым масштабным ударам по Ирану видео; обновлено 03:45
03:35 14717
Почему Хаменеи не укрылся в бункере?
Почему Хаменеи не укрылся в бункере? Подробности операции
03:18 4908
Пентагон на заявление Ирана: Ормузский пролив открыт
Пентагон на заявление Ирана: Ормузский пролив открыт обновлено 02:45
02:45 4471

