Повреждения на саудовском НПЗ после атаки дрона

Новые спутниковые снимки, проанализированные BBC Verify, показывают повреждения на крупном нефтеперерабатывающем заводе в Саудовской Аравии после предполагаемых ударов беспилотников.

На снимках, сделанных сегодня компанией Vantor, видны следы пожара и копоти вокруг градирен в центральной части НПЗ, расположенного в городе Рас-Танура на востоке страны.

На этом участке пролегает система труб, соединяющих различные хранилища с центральным пирсом завода, который обычно способен одновременно заполнять четыре танкера. Производственная мощность НПЗ составляет 550 тыс. баррелей в сутки.

Нефтяная компания Aramco во вторник заявила, что ей пришлось временно остановить работу завода из-за удара беспилотника.