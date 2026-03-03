USD 1.7000
США готовятся к новым масштабным ударам по Ирану
США готовятся к новым масштабным ударам по Ирану

Повреждения на саудовском НПЗ после атаки дрона

Новые спутниковые снимки, проанализированные BBC Verify, показывают повреждения на крупном нефтеперерабатывающем заводе в Саудовской Аравии после предполагаемых ударов беспилотников.

На снимках, сделанных сегодня компанией Vantor, видны следы пожара и копоти вокруг градирен в центральной части НПЗ, расположенного в городе Рас-Танура на востоке страны.

На этом участке пролегает система труб, соединяющих различные хранилища с центральным пирсом завода, который обычно способен одновременно заполнять четыре танкера. Производственная мощность НПЗ составляет 550 тыс. баррелей в сутки.

Нефтяная компания Aramco во вторник заявила, что ей пришлось временно остановить работу завода из-за удара беспилотника.

Удар по авиабазе США в Бахрейне
Удар по авиабазе США в Бахрейне добавлено видео
США уничтожают военные объекты Ирана
США уничтожают военные объекты Ирана
Спецпосланник Трампа рассказал о провальных переговорах с Ираном
Спецпосланник Трампа рассказал о провальных переговорах с Ираном
Арабские монархии против иранских беспилотников
Арабские монархии против иранских беспилотников видео; обновлено 07:45
Тегеранцы спасаются от авиаударов
Тегеранцы спасаются от авиаударов объектив haqqin.az
Иранская элита в шоке: уничтожен "Сараллах”
Иранская элита в шоке: уничтожен "Сараллах” Али Хусейн Нежат комментирует для haqqin.az
Роковая ошибка Ирана: война и с арабами
Роковая ошибка Ирана: война и с арабами наш обзор
Первые итоги: в дыму над Тегераном рождается новый Восток
Первые итоги: в дыму над Тегераном рождается новый Восток наша аналитика
США готовятся к новым масштабным ударам по Ирану
США готовятся к новым масштабным ударам по Ирану видео; обновлено 03:45
Почему Хаменеи не укрылся в бункере?
Почему Хаменеи не укрылся в бункере? Подробности операции
Пентагон на заявление Ирана: Ормузский пролив открыт
Пентагон на заявление Ирана: Ормузский пролив открыт обновлено 02:45
