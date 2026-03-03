USD 1.7000
США готовятся к новым масштабным ударам по Ирану
Новость дня
США готовятся к новым масштабным ударам по Ирану

Рекордные ставки на перевозку газа

09:12 557

Ставки на аренду танкеров для перевозки сжиженного природного газа в Атлантическом бассейне выросли до $200 тыс. в день, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

При этом накануне последняя оценочная цена танкера для СПГ, предложенная судоходной компанией Spark Commodities, составляла $61,5 тыс.

Резкий рост ставок на суда стал следствием прекращения производства СПГ в Катаре. Источники Bloomberg уточняют, что по новым предложенным ставкам сделки не были заключены. Отраслевые эксперты полагают, что на новом уровне ставки останутся в дальнейшем, рост возможен лишь «если остановка производства СПГ в Катаре затянется».

2 марта катарская госкомпания QatarEnergy остановила производство сжиженного природного газа (СПГ) и сопутствующих продуктов на объектах в промышленных городах Рас-Лаффан и Месаид из-за атаки иранских БПЛА. Это привело к росту биржевых цен на газ в Европе, а также цен на энергетический уголь.

Удар по авиабазе США в Бахрейне
Удар по авиабазе США в Бахрейне добавлено видео
09:50 703
США уничтожают военные объекты Ирана
США уничтожают военные объекты Ирана
08:51 1240
Спецпосланник Трампа рассказал о провальных переговорах с Ираном
Спецпосланник Трампа рассказал о провальных переговорах с Ираном
08:12 1722
Арабские монархии против иранских беспилотников
Арабские монархии против иранских беспилотников видео; обновлено 07:45
07:45 5225
Тегеранцы спасаются от авиаударов
Тегеранцы спасаются от авиаударов объектив haqqin.az
06:08 2990
Иранская элита в шоке: уничтожен "Сараллах”
Иранская элита в шоке: уничтожен "Сараллах” Али Хусейн Нежат комментирует для haqqin.az
04:59 9222
Роковая ошибка Ирана: война и с арабами
Роковая ошибка Ирана: война и с арабами наш обзор
2 мартa 2026, 21:06 6783
Первые итоги: в дыму над Тегераном рождается новый Восток
Первые итоги: в дыму над Тегераном рождается новый Восток наша аналитика
04:29 4223
США готовятся к новым масштабным ударам по Ирану
США готовятся к новым масштабным ударам по Ирану видео; обновлено 03:45
03:35 14718
Почему Хаменеи не укрылся в бункере?
Почему Хаменеи не укрылся в бункере? Подробности операции
03:18 4910
Пентагон на заявление Ирана: Ормузский пролив открыт
Пентагон на заявление Ирана: Ормузский пролив открыт обновлено 02:45
02:45 4471

