Рекордные ставки на перевозку газа

Ставки на аренду танкеров для перевозки сжиженного природного газа в Атлантическом бассейне выросли до $200 тыс. в день, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

При этом накануне последняя оценочная цена танкера для СПГ, предложенная судоходной компанией Spark Commodities, составляла $61,5 тыс.