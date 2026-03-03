Удар по авиабазе США в Бахрейне

Авиабаза США в Бахрейне подверглась ракетному удару Тегерана, утверждают иранские государственные СМИ.

На видеозаписи, опубликованной агентством Fars, видно, как волна ракет бьет по удаленным целям. Утверждается, что комбинированный удар дронами и ракетами КСИР разрушил здание командного пункта и штаба на авиабазе в районе Шейх-Иса в Бахрейне и вызвал взрыв топливных баков.

США пока не комментировали сообщения об этой атаке.

Ранее Госдепартамент США приказал американским гражданам немедленно покинуть Бахрейн, а также ряд стран Ближнего Востока.