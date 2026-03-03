США нанесли новые удары по Ирану

Вооруженные силы США уничтожили командно-контрольные пункты КСИР, системы ПВО, пусковые установки и другие военные объекты Ирана.
Об этом сообщает Центральное командование США (CENTCOM) в социальных сетях.
