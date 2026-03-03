В Нью-Йорке опасаются атак на евреев

Департамент полиции Нью-Йорка усилит меры безопасности вокруг синагог и еврейских учреждений во всех районах города во время праздника Пурим в связи с конфликтом в Иране и со стрельбой в Остине, расследуемым как исламистский террористический акт.

Как пишут зарубежные СМИ, мэр мегаполиса Зохран Мамдани ясно дал понять, что расширение полицейского присутствия, включая подразделения по борьбе с терроризмом, осуществляется из соображений предосторожности и направлено не только на обеспечение безопасности общины, «но и на то, чтобы успокоить ее».