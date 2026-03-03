USD 1.7000
США готовятся к новым масштабным ударам по Ирану
США готовятся к новым масштабным ударам по Ирану

В Нью-Йорке опасаются атак на евреев

09:45 237

Департамент полиции Нью-Йорка усилит меры безопасности вокруг синагог и еврейских учреждений во всех районах города во время праздника Пурим в связи с конфликтом в Иране и со стрельбой в Остине, расследуемым как исламистский террористический акт.

Как пишут зарубежные СМИ, мэр мегаполиса Зохран Мамдани ясно дал понять, что расширение полицейского присутствия, включая подразделения по борьбе с терроризмом, осуществляется из соображений предосторожности и направлено не только на обеспечение безопасности общины, «но и на то, чтобы успокоить ее».

Удар по авиабазе США в Бахрейне
Удар по авиабазе США в Бахрейне добавлено видео
09:50 711
США уничтожают военные объекты Ирана
США уничтожают военные объекты Ирана
08:51 1246
Спецпосланник Трампа рассказал о провальных переговорах с Ираном
Спецпосланник Трампа рассказал о провальных переговорах с Ираном
08:12 1725
Арабские монархии против иранских беспилотников
Арабские монархии против иранских беспилотников видео; обновлено 07:45
07:45 5229
Тегеранцы спасаются от авиаударов
Тегеранцы спасаются от авиаударов объектив haqqin.az
06:08 2995
Иранская элита в шоке: уничтожен "Сараллах”
Иранская элита в шоке: уничтожен "Сараллах” Али Хусейн Нежат комментирует для haqqin.az
04:59 9229
Роковая ошибка Ирана: война и с арабами
Роковая ошибка Ирана: война и с арабами наш обзор
2 мартa 2026, 21:06 6786
Первые итоги: в дыму над Тегераном рождается новый Восток
Первые итоги: в дыму над Тегераном рождается новый Восток наша аналитика
04:29 4227
США готовятся к новым масштабным ударам по Ирану
США готовятся к новым масштабным ударам по Ирану видео; обновлено 03:45
03:35 14719
Почему Хаменеи не укрылся в бункере?
Почему Хаменеи не укрылся в бункере? Подробности операции
03:18 4914
Пентагон на заявление Ирана: Ормузский пролив открыт
Пентагон на заявление Ирана: Ормузский пролив открыт обновлено 02:45
02:45 4472

