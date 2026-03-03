Цена азербайджанской нефти пошла вверх

На мировых рынках подорожала азербайджанская нефть марки Azeri Light (CIF).

Цена одного барреля азербайджанской нефти выросла на 6,85 доллара США, или на 9,4%, и составила 79,6 доллара США. Отмечается, что предыдущая цена азербайджанской нефти составляла 72,75 доллара США. Напомним, в государственном бюджете Азербайджана на текущий год средняя цена одного барреля нефти марки Azeri Light заложена на уровне 65 долларов США.

На межконтинентальной бирже ICE London в ходе торгов стоимость майского контракта на экспорт нефти марки Brent на 2026 год выросла на 2,59% и составила 79,75 доллара США за баррель.

На товарной бирже NYMEX в Нью-Йорке цена на нефть марки WTI с поставкой в апреле 2026 года также увеличилась на 2,08% и достигла 72,71 доллара США за баррель.