Пашинян расстался с Акопян из-за Китая?

Официальному расставанию премьер-министра Пашиняна и его гражданской жены Анны Акопян предшествовали годы напряжённых отношений, пишет армянская газета «Грапарак».

По данным издания, в 2019–2020 годах супруги около года не жили вместе, однако позже снова сошлись.

Как утверждает газета, в середине 2025 года ситуация вновь обострилась.

«Грапарак» отмечает, что планы Акопян учиться в Китае были связаны с кризисом в отношениях с премьером.

По информации издания, последние три месяца Акопян находилась в правительственной летней резиденции в Севане.