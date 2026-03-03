USD 1.7000
США готовятся к новым масштабным ударам по Ирану
США готовятся к новым масштабным ударам по Ирану

Пашинян расстался с Акопян из-за Китая?

09:57 2068

Официальному расставанию премьер-министра Пашиняна и его гражданской жены Анны Акопян предшествовали годы напряжённых отношений, пишет армянская газета «Грапарак».

По данным издания, в 2019–2020 годах супруги около года не жили вместе, однако позже снова сошлись.

Как утверждает газета, в середине 2025 года ситуация вновь обострилась.

«Грапарак» отмечает, что планы Акопян учиться в Китае были связаны с кризисом в отношениях с премьером.

По информации издания, последние три месяца Акопян находилась в правительственной летней резиденции в Севане.

«Хезболла» вступила в войну с Израилем
«Хезболла» вступила в войну с Израилем
11:15 482
Уиткофф: Иранцы хвастались, что могут изготовить 11 ядерных бомб
Уиткофф: Иранцы хвастались, что могут изготовить 11 ядерных бомб
10:55 794
Трамп заявил, что может воевать бесконечно
Трамп заявил, что может воевать бесконечно
10:31 891
Удар по авиабазе США в Бахрейне
Удар по авиабазе США в Бахрейне добавлено видео
09:50 2254
США уничтожают военные объекты Ирана
США уничтожают военные объекты Ирана
08:51 2122
Спецпосланник Трампа рассказал о провальных переговорах с Ираном
Спецпосланник Трампа рассказал о провальных переговорах с Ираном
08:12 2514
Арабские монархии против иранских беспилотников
Арабские монархии против иранских беспилотников видео; обновлено 07:45
07:45 6067
Тегеранцы спасаются от авиаударов
Тегеранцы спасаются от авиаударов объектив haqqin.az
06:08 3688
Иранская элита в шоке: уничтожен «Сараллах»
Иранская элита в шоке: уничтожен «Сараллах» Али Хусейн Нежат комментирует для haqqin.az
04:59 11254
Роковая ошибка Ирана: война и с арабами
Роковая ошибка Ирана: война и с арабами наш обзор
2 мартa 2026, 21:06 7183
Первые итоги: в дыму над Тегераном рождается новый Восток
Первые итоги: в дыму над Тегераном рождается новый Восток наша аналитика
04:29 4927

