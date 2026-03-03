О побочных эффектах лекарств – за 2 минуты онлайн

USD 1.7000
США готовятся к новым масштабным ударам по Ирану
США готовятся к новым масштабным ударам по Ирану

Начальник отдела фармаконадзора Центра аналитической экспертизы Министерства здравоохранения Фарид Гасанов в утреннем эфире Sağlam radio, вещаемого на волне 93.0 FM, сообщил, что граждане могут получить информацию о побочных эффектах лекарств двумя основными способами:

1. Через официальный сайт

Перейдите на сайт www.pharma.az и в правом нижнем углу страницы введите торговое название лекарства в поисковую строку. На открывшейся странице будет краткая информация о препарате. В конце страницы можно скачать инструкцию по применению («Вкладыш») кнопкой «Загрузить» и ознакомиться с разделом «Побочные эффекты».

2. Через мобильное приложение «Электронный рецепт»

Приложение можно скачать через официальные сайты Министерства здравоохранения (www.sehiyye.gov.az,  www.e-health.gov.az) по специальным ссылкам, с QR-кодов, размещенных в аптеках, или через поиск Reseptim в App Store и Google Play. В приложении в разделе «Лекарства» можно найти нужный препарат и, нажав на значок «i» справа, открыть инструкцию и ознакомиться с разделом «Побочные эффекты».

Ф. Гасанов отметил, что наиболее часто наблюдаемые побочные эффекты при применении лекарств включают головную боль, тошноту и аллергические реакции (зуд кожи, сыпь, покраснение и др.).

Он также рассказал о том, какие тесты проходят лекарства перед выходом на рынок:

«Каждое лекарственное средство перед регистрацией проходит доклинические (исследования на животных) и клинические (исследования на людях) испытания. В ходе этих исследований изучаются токсикологические свойства, эффективность и безопасность препарата».

По его словам, под токсикологическими эффектами и безопасностью понимается то, какой вред препарат может нанести организму (печени, сердцу, почкам и т.д.):

«Оцениваются риски лекарственного средства. Под эффективностью имеется в виду, что каждый препарат создается для определенной цели. Лекарство либо должно лечить заболевание, либо устранять его симптомы. Это называют пользой препарата. Каждая фармацевтическая компания, чтобы зарегистрировать лекарственное средство в государственном реестре, предоставляет в регулирующий орган (Центр аналитической экспертизы Министерства здравоохранения) полный пакет данных, полученных в ходе вышеуказанных исследований.

В центре эти материалы оцениваются и анализируются экспертами по различным направлениям. Если по результатам исследования польза препарата превышает его риски по всем указанным параметрам, лекарственное средство регистрируется. После этого зарегистрированный препарат поступает на фармацевтический рынок страны. Для обеспечения безопасного применения препарата в пострегистрационный период подключается система фармаконадзора».

«Хезболла» вступила в войну с Израилем
«Хезболла» вступила в войну с Израилем
11:15 485
Уиткофф: Иранцы хвастались, что могут изготовить 11 ядерных бомб
Уиткофф: Иранцы хвастались, что могут изготовить 11 ядерных бомб
10:55 796
Трамп заявил, что может воевать бесконечно
Трамп заявил, что может воевать бесконечно
10:31 892
Удар по авиабазе США в Бахрейне
Удар по авиабазе США в Бахрейне добавлено видео
09:50 2255
США уничтожают военные объекты Ирана
США уничтожают военные объекты Ирана
08:51 2122
Спецпосланник Трампа рассказал о провальных переговорах с Ираном
Спецпосланник Трампа рассказал о провальных переговорах с Ираном
08:12 2515
Арабские монархии против иранских беспилотников
Арабские монархии против иранских беспилотников видео; обновлено 07:45
07:45 6068
Тегеранцы спасаются от авиаударов
Тегеранцы спасаются от авиаударов объектив haqqin.az
06:08 3688
Иранская элита в шоке: уничтожен «Сараллах»
Иранская элита в шоке: уничтожен «Сараллах» Али Хусейн Нежат комментирует для haqqin.az
04:59 11258
Роковая ошибка Ирана: война и с арабами
Роковая ошибка Ирана: война и с арабами наш обзор
2 мартa 2026, 21:06 7183
Первые итоги: в дыму над Тегераном рождается новый Восток
Первые итоги: в дыму над Тегераном рождается новый Восток наша аналитика
04:29 4928

