США готовятся к новым масштабным ударам по Ирану
Новость дня
США готовятся к новым масштабным ударам по Ирану

Закрыты посольства США в Саудовской Аравии и Кувейте

обновлено 10:48; видео
10:48 970

Посольство США в Кувейте объявило о своем закрытии в связи с текущей напряженностью.

*** 10:14

Подвергшееся минувшей ночью атаке посольство США в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде остановило свою работу и прием граждан до дальнейшего уведомления. Об этом говорится в заявлении на сайте дипмиссии.

«Представительство США в Саудовской Аравии будет закрыто во вторник, 3 марта. В связи с атакой на посольство посещение его помещений временно приостановлено», - отмечается в заявлении.

Также посольство призвало всех граждан, находящихся в Саудовской Аравии, найти безопасные укрытия и не покидать их до дальнейших уведомлений.

Ранее ночью Министерство обороны Саудовской Аравии сообщило, что посольство США в Эр-Рияде было атаковано двумя беспилотниками, на территории дипмиссии произошло возгорание. Позднее агентство Reuters уточнило, что в результате удара никто не пострадал, поскольку в здании никого не было. Кроме того, по данным агентства, пожар в здании был небольшим, его быстро ликвидировали.

«Хезболла» вступила в войну с Израилем
«Хезболла» вступила в войну с Израилем
11:15 490
Уиткофф: Иранцы хвастались, что могут изготовить 11 ядерных бомб
Уиткофф: Иранцы хвастались, что могут изготовить 11 ядерных бомб
10:55 800
Трамп заявил, что может воевать бесконечно
Трамп заявил, что может воевать бесконечно
10:31 895
Удар по авиабазе США в Бахрейне
Удар по авиабазе США в Бахрейне добавлено видео
09:50 2258
США уничтожают военные объекты Ирана
США уничтожают военные объекты Ирана
08:51 2122
Спецпосланник Трампа рассказал о провальных переговорах с Ираном
Спецпосланник Трампа рассказал о провальных переговорах с Ираном
08:12 2515
Арабские монархии против иранских беспилотников
Арабские монархии против иранских беспилотников видео; обновлено 07:45
07:45 6068
Тегеранцы спасаются от авиаударов
Тегеранцы спасаются от авиаударов объектив haqqin.az
06:08 3689
Иранская элита в шоке: уничтожен «Сараллах»
Иранская элита в шоке: уничтожен «Сараллах» Али Хусейн Нежат комментирует для haqqin.az
04:59 11263
Роковая ошибка Ирана: война и с арабами
Роковая ошибка Ирана: война и с арабами наш обзор
2 мартa 2026, 21:06 7185
Первые итоги: в дыму над Тегераном рождается новый Восток
Первые итоги: в дыму над Тегераном рождается новый Восток наша аналитика
04:29 4929

ЭТО ВАЖНО

