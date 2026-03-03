Украина получила первый транш от МВФ

Украина получила 1,5 млрд долл. первого транша от МВФ по новой программе EFF. Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко во вторник, 3 марта, в соцсетях.

«Украина сегодня получила первый транш от МВФ по новой четырехлетней программе в рамках Механизма расширенного финансирования (EFF). 1,5 млрд долларов уже зачислены и будут направлены на финансирование приоритетных расходов бюджета и поддержку макрофинансовой стабильности», - сообщила она.