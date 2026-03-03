USD 1.7000
США готовятся к новым масштабным ударам по Ирану
США готовятся к новым масштабным ударам по Ирану

Украина получила первый транш от МВФ

10:22 615

Украина получила 1,5 млрд долл. первого транша от МВФ по новой программе EFF. Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко во вторник, 3 марта, в соцсетях.

«Украина сегодня получила первый транш от МВФ по новой четырехлетней программе в рамках Механизма расширенного финансирования (EFF). 1,5 млрд долларов уже зачислены и будут направлены на финансирование приоритетных расходов бюджета и поддержку макрофинансовой стабильности», - сообщила она.

Общий объем программы составляет 8,1 млрд долларов.

С начала полномасштабной войны Украина привлекла в госбюджет 14,9 млрд долларов финансовой поддержки от МВФ, отметила премьер.

«Благодарна нашим партнерам за доверие и поддержку. Мы продолжаем выполнение согласованных реформ, направленных на сохранение макроэкономической стабильности, укрепление государственных институтов и продвижение курса на европейскую интеграцию», - подчеркнула Свириденко.

«Хезболла» вступила в войну с Израилем
«Хезболла» вступила в войну с Израилем
11:15 495
Уиткофф: Иранцы хвастались, что могут изготовить 11 ядерных бомб
Уиткофф: Иранцы хвастались, что могут изготовить 11 ядерных бомб
10:55 802
Трамп заявил, что может воевать бесконечно
Трамп заявил, что может воевать бесконечно
10:31 897
Удар по авиабазе США в Бахрейне
Удар по авиабазе США в Бахрейне добавлено видео
09:50 2258
США уничтожают военные объекты Ирана
США уничтожают военные объекты Ирана
08:51 2122
Спецпосланник Трампа рассказал о провальных переговорах с Ираном
Спецпосланник Трампа рассказал о провальных переговорах с Ираном
08:12 2515
Арабские монархии против иранских беспилотников
Арабские монархии против иранских беспилотников видео; обновлено 07:45
07:45 6069
Тегеранцы спасаются от авиаударов
Тегеранцы спасаются от авиаударов объектив haqqin.az
06:08 3689
Иранская элита в шоке: уничтожен «Сараллах»
Иранская элита в шоке: уничтожен «Сараллах» Али Хусейн Нежат комментирует для haqqin.az
04:59 11267
Роковая ошибка Ирана: война и с арабами
Роковая ошибка Ирана: война и с арабами наш обзор
2 мартa 2026, 21:06 7186
Первые итоги: в дыму над Тегераном рождается новый Восток
Первые итоги: в дыму над Тегераном рождается новый Восток наша аналитика
04:29 4929

ЭТО ВАЖНО

