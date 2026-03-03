Трамп переплюнул всех президентов США

Отмечается, что Трамп атаковал семь стран, три из которых — Иран, Нигерия и Венесуэла — никогда не были целью военных ударов США. При этом в 2025 году он санкционировал больше «индивидуальных» авиаударов, чем президент Байден за четыре года.

Ни один президент США современной эпохи не отдавал приказов о нанесении большего количества военных ударов по такому количеству разных стран, как Дональд Трамп. Об этом пишет Axios.

«Трамп явно баллотировался как антивоенный кандидат. Белый дом утверждает, что он до сих пор им является — что он всегда использует дипломатию, прежде чем действовать. …Смерть трех военнослужащих США в течение первых 24 часов после ударов Трампа по Ирану подвергает этот аргумент жесточайшему испытанию», - говорится в статье.

Указывается, что удары Трампа исторически отличаются не только количеством, но и видом. Так, кампании президента Буша после 11 сентября и войны беспилотников президента Обамы были масштабными, но сосредоточенными на унаследованных или разрешенных Конгрессом театрах военных действий.

«Наряду с традиционными усилиями по борьбе с терроризмом, Трамп открыл новые фронты – рождественский удар в Нигерии, потопленные лодки с наркотиками в Карибском бассейне, похищенный Николас Мадуро из Каракаса. Его желаемая модель последовательна: никакого военного нападения на местах, никаких длительных конфликтов, быстрое применение подавляющей силы и представление ее как необходимой для защиты американских интересов», - пишет издание.

Авторы резюмируют, что текущая военная операция США против Ирана является «самым агрессивным и рискованным» актом внешней политики президентства Трампа.

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил, что операция против Ирана, которую прогнозировали на 4-5 недель, имеет потенциал для продолжения.