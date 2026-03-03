USD 1.7000
США готовятся к новым масштабным ударам по Ирану
США готовятся к новым масштабным ударам по Ирану

Трамп переплюнул всех президентов США

Axios
10:29 1174

Ни один президент США современной эпохи не отдавал приказов о нанесении большего количества военных ударов по такому количеству разных стран, как Дональд Трамп. Об этом пишет Axios.

Отмечается, что Трамп атаковал семь стран, три из которых — Иран, Нигерия и Венесуэла — никогда не были целью военных ударов США. При этом в 2025 году он санкционировал больше «индивидуальных» авиаударов, чем президент Байден за четыре года.

«Трамп явно баллотировался как антивоенный кандидат. Белый дом утверждает, что он до сих пор им является — что он всегда использует дипломатию, прежде чем действовать. …Смерть трех военнослужащих США в течение первых 24 часов после ударов Трампа по Ирану подвергает этот аргумент жесточайшему испытанию», - говорится в статье.

Указывается, что удары Трампа исторически отличаются не только количеством, но и видом. Так, кампании президента Буша после 11 сентября и войны беспилотников президента Обамы были масштабными, но сосредоточенными на унаследованных или разрешенных Конгрессом театрах военных действий.

«Наряду с традиционными усилиями по борьбе с терроризмом, Трамп открыл новые фронты – рождественский удар в Нигерии, потопленные лодки с наркотиками в Карибском бассейне, похищенный Николас Мадуро из Каракаса. Его желаемая модель последовательна: никакого военного нападения на местах, никаких длительных конфликтов, быстрое применение подавляющей силы и представление ее как необходимой для защиты американских интересов», - пишет издание.

Авторы резюмируют, что текущая военная операция США против Ирана является «самым агрессивным и рискованным» актом внешней политики президентства Трампа.

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил, что операция против Ирана, которую прогнозировали на 4-5 недель, имеет потенциал для продолжения.

«Хезболла» вступила в войну с Израилем
«Хезболла» вступила в войну с Израилем
11:15 497
Уиткофф: Иранцы хвастались, что могут изготовить 11 ядерных бомб
Уиткофф: Иранцы хвастались, что могут изготовить 11 ядерных бомб
10:55 805
Трамп заявил, что может воевать бесконечно
Трамп заявил, что может воевать бесконечно
10:31 897
Удар по авиабазе США в Бахрейне
Удар по авиабазе США в Бахрейне добавлено видео
09:50 2259
США уничтожают военные объекты Ирана
США уничтожают военные объекты Ирана
08:51 2123
Спецпосланник Трампа рассказал о провальных переговорах с Ираном
Спецпосланник Трампа рассказал о провальных переговорах с Ираном
08:12 2516
Арабские монархии против иранских беспилотников
Арабские монархии против иранских беспилотников видео; обновлено 07:45
07:45 6071
Тегеранцы спасаются от авиаударов
Тегеранцы спасаются от авиаударов объектив haqqin.az
06:08 3690
Иранская элита в шоке: уничтожен «Сараллах»
Иранская элита в шоке: уничтожен «Сараллах» Али Хусейн Нежат комментирует для haqqin.az
04:59 11270
Роковая ошибка Ирана: война и с арабами
Роковая ошибка Ирана: война и с арабами наш обзор
2 мартa 2026, 21:06 7186
Первые итоги: в дыму над Тегераном рождается новый Восток
Первые итоги: в дыму над Тегераном рождается новый Восток наша аналитика
04:29 4929

