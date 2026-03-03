Трамп заявил, что может воевать бесконечно

«Запасы боеприпасов Соединённых Штатов никогда не были выше и лучше, чем сейчас. Как мне сообщили сегодня, у нас есть практически неограниченный запас оружия. Войны можно вести „вечно“ и крайне успешно, используя только эти запасы (которые лучше, чем самое качественное оружие других стран)», — написал американский лидер.

Трамп снова обвинил бывшего президента страны Джо Байдена в том, что тот безвозмездно передавал оружие Украине. Глава Белого дома отметил, что уже восстановил вооружённые силы в рамках своего первого президентского срока и продолжает делать это сейчас.

3 марта Трамп заявил, что США уже близки к достижению целей военной операции в Иране, которую Белый дом начал совместно с Израилем 28 февраля. Он назвал это вопросом времени, а также подчеркнул, что американские войска наносят иностранному государству значительный урон.