Трамп заявил, что может воевать бесконечно

10:31 897

США обладают безграничным запасом вооружений, благодаря чему могут вести войны «вечно», заявил президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social.

«Запасы боеприпасов Соединённых Штатов никогда не были выше и лучше, чем сейчас. Как мне сообщили сегодня, у нас есть практически неограниченный запас оружия. Войны можно вести „вечно“ и крайне успешно, используя только эти запасы (которые лучше, чем самое качественное оружие других стран)», — написал американский лидер.

Трамп снова обвинил бывшего президента страны Джо Байдена в том, что тот безвозмездно передавал оружие Украине. Глава Белого дома отметил, что уже восстановил вооружённые силы в рамках своего первого президентского срока и продолжает делать это сейчас.

3 марта Трамп заявил, что США уже близки к достижению целей военной операции в Иране, которую Белый дом начал совместно с Израилем 28 февраля. Он назвал это вопросом времени, а также подчеркнул, что американские войска наносят иностранному государству значительный урон.

11:15 499
10:55 809
09:50 2261
08:51 2124
08:12 2517
07:45 6071
06:08 3692
04:59 11272
2 мартa 2026, 21:06 7188
