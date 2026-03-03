Китай оказывает давление на Иран, сообщает Bloomberg.

Пекин требует сохранить открытым Ормузский пролив и избегать нападений на поставки нефти и СПГ, поскольку сильно зависит от энергоснабжения стран Персидского залива, особенно от катарского газа.

После региональных атак, нарушивших движение танкеров и ненадолго приостановивших производство СПГ в Катаре, китайские чиновники призвали Тегеран не наносить удары по энергетическим маршрутам, имеющим решающее значение для мирового и китайского рынков.