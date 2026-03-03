USD 1.7000
США готовятся к новым масштабным ударам по Ирану
Новость дня
США готовятся к новым масштабным ударам по Ирану

Китай оказывает давление на Иран

10:43 1248

Китай оказывает давление на Иран, сообщает Bloomberg.

Пекин требует сохранить открытым Ормузский пролив и избегать нападений на поставки нефти и СПГ, поскольку сильно зависит от энергоснабжения стран Персидского залива, особенно от катарского газа.

После региональных атак, нарушивших движение танкеров и ненадолго приостановивших производство СПГ в Катаре, китайские чиновники призвали Тегеран не наносить удары по энергетическим маршрутам, имеющим решающее значение для мирового и китайского рынков.

«Хезболла» вступила в войну с Израилем
«Хезболла» вступила в войну с Израилем
11:15 501
Уиткофф: Иранцы хвастались, что могут изготовить 11 ядерных бомб
Уиткофф: Иранцы хвастались, что могут изготовить 11 ядерных бомб
10:55 810
Трамп заявил, что может воевать бесконечно
Трамп заявил, что может воевать бесконечно
10:31 898
Удар по авиабазе США в Бахрейне
Удар по авиабазе США в Бахрейне добавлено видео
09:50 2261
США уничтожают военные объекты Ирана
США уничтожают военные объекты Ирана
08:51 2124
Спецпосланник Трампа рассказал о провальных переговорах с Ираном
Спецпосланник Трампа рассказал о провальных переговорах с Ираном
08:12 2518
Арабские монархии против иранских беспилотников
Арабские монархии против иранских беспилотников видео; обновлено 07:45
07:45 6071
Тегеранцы спасаются от авиаударов
Тегеранцы спасаются от авиаударов объектив haqqin.az
06:08 3693
Иранская элита в шоке: уничтожен «Сараллах»
Иранская элита в шоке: уничтожен «Сараллах» Али Хусейн Нежат комментирует для haqqin.az
04:59 11273
Роковая ошибка Ирана: война и с арабами
Роковая ошибка Ирана: война и с арабами наш обзор
2 мартa 2026, 21:06 7188
Первые итоги: в дыму над Тегераном рождается новый Восток
Первые итоги: в дыму над Тегераном рождается новый Восток наша аналитика
04:29 4931

