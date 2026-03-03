Усик: «Побоксирую, и в президенты»

Во время беседы известный украинский ведущий спросил боксера, какие его планы на будущее, на что тот фактически анонсировал завершение боксерской карьеры и смену деятельности.

Украинский чемпион по боксу Александр Усик заявил, что имеет планы пойти в политику. Однако отметил, что не рассматривает должности ниже президентской. Об этом спортсмен сказал в интервью Андрею Беднякову, пишут украинские СМИ.

«Я еще пару лет планирую побоксировать. Планирую побоксировать пару лет, а потом есть такие планы поработать на государство», - сказал Усик.

На шутливую фразу Беднякова о том, что спортсмен все же пойдет в мэры Конотопа, Усик четко определил, какую должность намерен возглавить.

«Смотри, я ниже президента не собираюсь никуда идти», - сказал он.

Напомним, что выборы президента Украины должны были состояться весной 2024 года, однако в связи с полномасштабным вторжением России они пока невозможны.

При этом в контексте мирных переговоров 2026 года тема выборов снова стала актуальной. Недавно агентство Reuters писало, что Киев и Вашингтон якобы провели переговоры о возможности заключения мирного соглашения уже в этом месяце - в марте, а в мае - провести выборы и референдум.

Чуть позже Financial Times вышло с новостью, что подготовка к выборам и референдуму в мае уже

Недавно Зеленский сказал, что если будет хотя бы двухмесячное перемирие, то тогда он готов провести выборы. В то же время он считает, что выборы хочет конкретно Россия, чтобы его заменить.