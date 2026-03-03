USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления
США готовятся к новым масштабным ударам по Ирану
Новость дня
США готовятся к новым масштабным ударам по Ирану

Усик: «Побоксирую, и в президенты»

10:43 718

Украинский чемпион по боксу Александр Усик заявил, что имеет планы пойти в политику. Однако отметил, что не рассматривает должности ниже президентской. Об этом спортсмен сказал в интервью Андрею Беднякову, пишут украинские СМИ.

Во время беседы известный украинский ведущий спросил боксера, какие его планы на будущее, на что тот фактически анонсировал завершение боксерской карьеры и смену деятельности.

«Я еще пару лет планирую побоксировать. Планирую побоксировать пару лет, а потом есть такие планы поработать на государство», - сказал Усик.

На шутливую фразу Беднякова о том, что спортсмен все же пойдет в мэры Конотопа, Усик четко определил, какую должность намерен возглавить.

«Смотри, я ниже президента не собираюсь никуда идти», - сказал он.

Напомним, что выборы президента Украины должны были состояться весной 2024 года, однако в связи с полномасштабным вторжением России они пока невозможны.

При этом в контексте мирных переговоров 2026 года тема выборов снова стала актуальной. Недавно агентство Reuters писало, что Киев и Вашингтон якобы провели переговоры о возможности заключения мирного соглашения уже в этом месяце - в марте, а в мае - провести выборы и референдум.

Чуть позже Financial Times вышло с новостью, что подготовка к выборам и референдуму в мае уже

Недавно Зеленский сказал, что если будет хотя бы двухмесячное перемирие, то тогда он готов провести выборы. В то же время он считает, что выборы хочет конкретно Россия, чтобы его заменить.

«Хезболла» вступила в войну с Израилем
«Хезболла» вступила в войну с Израилем
11:15 505
Уиткофф: Иранцы хвастались, что могут изготовить 11 ядерных бомб
Уиткофф: Иранцы хвастались, что могут изготовить 11 ядерных бомб
10:55 812
Трамп заявил, что может воевать бесконечно
Трамп заявил, что может воевать бесконечно
10:31 900
Удар по авиабазе США в Бахрейне
Удар по авиабазе США в Бахрейне добавлено видео
09:50 2263
США уничтожают военные объекты Ирана
США уничтожают военные объекты Ирана
08:51 2125
Спецпосланник Трампа рассказал о провальных переговорах с Ираном
Спецпосланник Трампа рассказал о провальных переговорах с Ираном
08:12 2518
Арабские монархии против иранских беспилотников
Арабские монархии против иранских беспилотников видео; обновлено 07:45
07:45 6071
Тегеранцы спасаются от авиаударов
Тегеранцы спасаются от авиаударов объектив haqqin.az
06:08 3694
Иранская элита в шоке: уничтожен «Сараллах»
Иранская элита в шоке: уничтожен «Сараллах» Али Хусейн Нежат комментирует для haqqin.az
04:59 11274
Роковая ошибка Ирана: война и с арабами
Роковая ошибка Ирана: война и с арабами наш обзор
2 мартa 2026, 21:06 7188
Первые итоги: в дыму над Тегераном рождается новый Восток
Первые итоги: в дыму над Тегераном рождается новый Восток наша аналитика
04:29 4931

ЭТО ВАЖНО

«Хезболла» вступила в войну с Израилем
«Хезболла» вступила в войну с Израилем
11:15 505
Уиткофф: Иранцы хвастались, что могут изготовить 11 ядерных бомб
Уиткофф: Иранцы хвастались, что могут изготовить 11 ядерных бомб
10:55 812
Трамп заявил, что может воевать бесконечно
Трамп заявил, что может воевать бесконечно
10:31 900
Удар по авиабазе США в Бахрейне
Удар по авиабазе США в Бахрейне добавлено видео
09:50 2263
США уничтожают военные объекты Ирана
США уничтожают военные объекты Ирана
08:51 2125
Спецпосланник Трампа рассказал о провальных переговорах с Ираном
Спецпосланник Трампа рассказал о провальных переговорах с Ираном
08:12 2518
Арабские монархии против иранских беспилотников
Арабские монархии против иранских беспилотников видео; обновлено 07:45
07:45 6071
Тегеранцы спасаются от авиаударов
Тегеранцы спасаются от авиаударов объектив haqqin.az
06:08 3694
Иранская элита в шоке: уничтожен «Сараллах»
Иранская элита в шоке: уничтожен «Сараллах» Али Хусейн Нежат комментирует для haqqin.az
04:59 11274
Роковая ошибка Ирана: война и с арабами
Роковая ошибка Ирана: война и с арабами наш обзор
2 мартa 2026, 21:06 7188
Первые итоги: в дыму над Тегераном рождается новый Восток
Первые итоги: в дыму над Тегераном рождается новый Восток наша аналитика
04:29 4931
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться