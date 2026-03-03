Уиткофф: Иранцы хвастались, что могут изготовить 11 ядерных бомб

Иранские переговорщики заявили представителям США на переговорах, что обладают обогащенным ураном для производства 11 ядерных бомб. Об этом рассказал участвовавший во встречах спецпосланник президента США Стив Уиткофф.
«На той первой встрече оба иранских переговорщика прямо заявили нам, без всякого стеснения, что у них в распоряжении 460 кг 60%-ого урана и что им известно, что из него можно изготовить 11 ядерных бомб. Это стало началом их переговорной позиции. Вот и все. Они гордились этим, гордились тем, что обошли всевозможные протоколы контроля, чтобы дойти до того момента, когда они смогли получить 11 ядерных бомб», — сказал он в эфире Fox News.
Всего же, по словам Уиткоффа, Иран обладает примерно 10 тоннами урана, из которых до 60% обогащены 460 кг, до 20% — около тонны, а остальной материал имеет уровень обогащения 3,67%. Уиткофф также отметил, что Иран производит собственные центрифуги. Он добавил, что материал с уровнем обогащения в 60% можно довести до оружейного уровня за 7-10 дней, 20% материал — за 3-4 недели.
Уиткофф считает, что своим заявлением иранская сторона хотела запугать американских представителей.
«Мы поехали туда и попытались заключить с ними справедливую сделку, и стало совершенно ясно, что это будет невозможно, вероятно, к концу второй встречи. Но затем мы вернулись на третью встречу, чтобы дать им последнюю попытку, и, конечно же, они думали, что хотят, чтобы мы сообщили о позитивных результатах. Но эта встреча оказалась не позитивной», — сказал он.
По его словам, задание для Уиткоффа и Джареда Кушнера заключалось в том, чтобы добиться сделки, в рамках которой Иран согласится ликвидировать свою ракетную программу, прекратит обогащение урана, перестанет поддерживать своих марионеток, и откажется от военного флота. Он также добавил, что США предлагали установить отказ от обогащения на 10 лет, а также выкупить уран.