Уиткофф: Иранцы хвастались, что могут изготовить 11 ядерных бомб

«На той первой встрече оба иранских переговорщика прямо заявили нам, без всякого стеснения, что у них в распоряжении 460 кг 60%-ого урана и что им известно, что из него можно изготовить 11 ядерных бомб. Это стало началом их переговорной позиции. Вот и все. Они гордились этим, гордились тем, что обошли всевозможные протоколы контроля, чтобы дойти до того момента, когда они смогли получить 11 ядерных бомб», — сказал он в эфире Fox News.

Всего же, по словам Уиткоффа, Иран обладает примерно 10 тоннами урана, из которых до 60% обогащены 460 кг, до 20% — около тонны, а остальной материал имеет уровень обогащения 3,67%. Уиткофф также отметил, что Иран производит собственные центрифуги. Он добавил, что материал с уровнем обогащения в 60% можно довести до оружейного уровня за 7-10 дней, 20% материал — за 3-4 недели.

Уиткофф считает, что своим заявлением иранская сторона хотела запугать американских представителей.

«Мы поехали туда и попытались заключить с ними справедливую сделку, и стало совершенно ясно, что это будет невозможно, вероятно, к концу второй встречи. Но затем мы вернулись на третью встречу, чтобы дать им последнюю попытку, и, конечно же, они думали, что хотят, чтобы мы сообщили о позитивных результатах. Но эта встреча оказалась не позитивной», — сказал он.

По его словам, задание для Уиткоффа и Джареда Кушнера заключалось в том, чтобы добиться сделки, в рамках которой Иран согласится ликвидировать свою ракетную программу, прекратит обогащение урана, перестанет поддерживать своих марионеток, и откажется от военного флота. Он также добавил, что США предлагали установить отказ от обогащения на 10 лет, а также выкупить уран.