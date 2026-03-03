USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления
США готовятся к новым масштабным ударам по Ирану
Новость дня
США готовятся к новым масштабным ударам по Ирану

Уиткофф: Иранцы хвастались, что могут изготовить 11 ядерных бомб

10:55 814

Иранские переговорщики заявили представителям США на переговорах, что обладают обогащенным ураном для производства 11 ядерных бомб. Об этом рассказал участвовавший во встречах спецпосланник президента США Стив Уиткофф.

«На той первой встрече оба иранских переговорщика прямо заявили нам, без всякого стеснения, что у них в распоряжении 460 кг 60%-ого урана и что им известно, что из него можно изготовить 11 ядерных бомб. Это стало началом их переговорной позиции. Вот и все. Они гордились этим, гордились тем, что обошли всевозможные протоколы контроля, чтобы дойти до того момента, когда они смогли получить 11 ядерных бомб», — сказал он в эфире Fox News.

Всего же, по словам Уиткоффа, Иран обладает примерно 10 тоннами урана, из которых до 60% обогащены 460 кг, до 20% — около тонны, а остальной материал имеет уровень обогащения 3,67%. Уиткофф также отметил, что Иран производит собственные центрифуги. Он добавил, что материал с уровнем обогащения в 60% можно довести до оружейного уровня за 7-10 дней, 20% материал — за 3-4 недели.

Уиткофф считает, что своим заявлением иранская сторона хотела запугать американских представителей.

«Мы поехали туда и попытались заключить с ними справедливую сделку, и стало совершенно ясно, что это будет невозможно, вероятно, к концу второй встречи. Но затем мы вернулись на третью встречу, чтобы дать им последнюю попытку, и, конечно же, они думали, что хотят, чтобы мы сообщили о позитивных результатах. Но эта встреча оказалась не позитивной», — сказал он.

По его словам, задание для Уиткоффа и Джареда Кушнера заключалось в том, чтобы добиться сделки, в рамках которой Иран согласится ликвидировать свою ракетную программу, прекратит обогащение урана, перестанет поддерживать своих марионеток, и откажется от военного флота. Он также добавил, что США предлагали установить отказ от обогащения на 10 лет, а также выкупить уран.

«Хезболла» вступила в войну с Израилем
«Хезболла» вступила в войну с Израилем
11:15 508
Уиткофф: Иранцы хвастались, что могут изготовить 11 ядерных бомб
Уиткофф: Иранцы хвастались, что могут изготовить 11 ядерных бомб
10:55 815
Трамп заявил, что может воевать бесконечно
Трамп заявил, что может воевать бесконечно
10:31 901
Удар по авиабазе США в Бахрейне
Удар по авиабазе США в Бахрейне добавлено видео
09:50 2267
США уничтожают военные объекты Ирана
США уничтожают военные объекты Ирана
08:51 2126
Спецпосланник Трампа рассказал о провальных переговорах с Ираном
Спецпосланник Трампа рассказал о провальных переговорах с Ираном
08:12 2518
Арабские монархии против иранских беспилотников
Арабские монархии против иранских беспилотников видео; обновлено 07:45
07:45 6071
Тегеранцы спасаются от авиаударов
Тегеранцы спасаются от авиаударов объектив haqqin.az
06:08 3695
Иранская элита в шоке: уничтожен «Сараллах»
Иранская элита в шоке: уничтожен «Сараллах» Али Хусейн Нежат комментирует для haqqin.az
04:59 11274
Роковая ошибка Ирана: война и с арабами
Роковая ошибка Ирана: война и с арабами наш обзор
2 мартa 2026, 21:06 7188
Первые итоги: в дыму над Тегераном рождается новый Восток
Первые итоги: в дыму над Тегераном рождается новый Восток наша аналитика
04:29 4931

ЭТО ВАЖНО

«Хезболла» вступила в войну с Израилем
«Хезболла» вступила в войну с Израилем
11:15 508
Уиткофф: Иранцы хвастались, что могут изготовить 11 ядерных бомб
Уиткофф: Иранцы хвастались, что могут изготовить 11 ядерных бомб
10:55 815
Трамп заявил, что может воевать бесконечно
Трамп заявил, что может воевать бесконечно
10:31 901
Удар по авиабазе США в Бахрейне
Удар по авиабазе США в Бахрейне добавлено видео
09:50 2267
США уничтожают военные объекты Ирана
США уничтожают военные объекты Ирана
08:51 2126
Спецпосланник Трампа рассказал о провальных переговорах с Ираном
Спецпосланник Трампа рассказал о провальных переговорах с Ираном
08:12 2518
Арабские монархии против иранских беспилотников
Арабские монархии против иранских беспилотников видео; обновлено 07:45
07:45 6071
Тегеранцы спасаются от авиаударов
Тегеранцы спасаются от авиаударов объектив haqqin.az
06:08 3695
Иранская элита в шоке: уничтожен «Сараллах»
Иранская элита в шоке: уничтожен «Сараллах» Али Хусейн Нежат комментирует для haqqin.az
04:59 11274
Роковая ошибка Ирана: война и с арабами
Роковая ошибка Ирана: война и с арабами наш обзор
2 мартa 2026, 21:06 7188
Первые итоги: в дыму над Тегераном рождается новый Восток
Первые итоги: в дыму над Тегераном рождается новый Восток наша аналитика
04:29 4931
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться