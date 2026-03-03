Когда Иран откроет небо?

Воздушное пространство Ирана может оставаться закрытым еще четверо суток - до первой половины дня 7 марта. Об этом сообщил ТАСС источник в авиадиспетчерских кругах.

«Согласно последним данным, воздушное пространство страны закрыто ориентировочно до 08:30 по всемирному времени 7 марта (12:30 по Баку - ред.)», - сказал собеседник агентства. Ранее режим запрета полетов в воздушном пространстве Ирана устанавливался до 12:30 по Баку 3 марта.

В настоящее время из-за событий на Ближнем Востоке также закрыто для полетов небо Ирака, Кувейта, Бахрейна, Катара и Сирии, частично закрыто воздушное пространство ОАЭ, периодически закрывается воздушное пространство Израиля, в вечерние и ночные часы не осуществляются полеты над Иорданией.