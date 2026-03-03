USD 1.7000
США готовятся к новым масштабным ударам по Ирану
Новость дня
США готовятся к новым масштабным ударам по Ирану

Когда Иран откроет небо?

11:01 548

Воздушное пространство Ирана может оставаться закрытым еще четверо суток - до первой половины дня 7 марта. Об этом сообщил ТАСС источник в авиадиспетчерских кругах.

«Согласно последним данным, воздушное пространство страны закрыто ориентировочно до 08:30 по всемирному времени 7 марта (12:30 по Баку - ред.)», - сказал собеседник агентства. Ранее режим запрета полетов в воздушном пространстве Ирана устанавливался до 12:30 по Баку 3 марта.

В настоящее время из-за событий на Ближнем Востоке также закрыто для полетов небо Ирака, Кувейта, Бахрейна, Катара и Сирии, частично закрыто воздушное пространство ОАЭ, периодически закрывается воздушное пространство Израиля, в вечерние и ночные часы не осуществляются полеты над Иорданией.

«Хезболла» вступила в войну с Израилем
«Хезболла» вступила в войну с Израилем
11:15 511
Уиткофф: Иранцы хвастались, что могут изготовить 11 ядерных бомб
Уиткофф: Иранцы хвастались, что могут изготовить 11 ядерных бомб
10:55 816
Трамп заявил, что может воевать бесконечно
Трамп заявил, что может воевать бесконечно
10:31 903
Удар по авиабазе США в Бахрейне
Удар по авиабазе США в Бахрейне добавлено видео
09:50 2269
США уничтожают военные объекты Ирана
США уничтожают военные объекты Ирана
08:51 2128
Спецпосланник Трампа рассказал о провальных переговорах с Ираном
Спецпосланник Трампа рассказал о провальных переговорах с Ираном
08:12 2519
Арабские монархии против иранских беспилотников
Арабские монархии против иранских беспилотников видео; обновлено 07:45
07:45 6071
Тегеранцы спасаются от авиаударов
Тегеранцы спасаются от авиаударов объектив haqqin.az
06:08 3696
Иранская элита в шоке: уничтожен «Сараллах»
Иранская элита в шоке: уничтожен «Сараллах» Али Хусейн Нежат комментирует для haqqin.az
04:59 11276
Роковая ошибка Ирана: война и с арабами
Роковая ошибка Ирана: война и с арабами наш обзор
2 мартa 2026, 21:06 7188
Первые итоги: в дыму над Тегераном рождается новый Восток
Первые итоги: в дыму над Тегераном рождается новый Восток наша аналитика
04:29 4931

