Биткоин «оживает»

Цена Ethereum увеличилась на 2,07% — до 1 993,25 доллара. За последние 7 дней ETH подорожал на 9,16%.

Как сообщает CoinMarketCap, цена биткоина за последние 24 часа выросла на 2,57% — до 67 945,35 доллара США. Рыночная капитализация BTC составила 1,35 трлн долларов.

Стоимость BNB выросла на 1,92% — до 632,18 доллара, а Bittensor — на 3,39%, до 181,85 доллара.

В то же время по ряду активов зафиксировано снижение. Цена Bitcoin Cash снизилась на 1,74% — до 440,84 доллара, а Monero — на 2,98%, до 337,09 доллара.

Снижение наблюдалось и среди токенов, обеспеченных золотом. Цена PAX Gold уменьшилась на 1,84% — до 5 318,22 доллара, а Tether Gold — на 1,38%, до 5 271,43 доллара.

В целом капитализация глобального крипторынка составила 2,33 трлн долларов.

Аналитики объясняют текущую ситуацию на рынке ростом склонности инвесторов к риску, относительной стабильностью на фондовых рынках и усилением технических покупок в крупных альткоинах. В то же время краткосрочная фиксация прибыли по ряду активов привела к снижению их цен.