США готовятся к новым масштабным ударам по Ирану
«Хезболла» вступила в войну с Израилем

Радикальная группировка «Хезболла» заявила о своем официальном вступлении в войну с Израилем, пишут израильские СМИ.

В заявлении группировки подчеркивается, что ранее они неоднократно предупреждали о «невозможности оставлять действия без ответа». Нанесенные удары названы «оборонительной мерой и законным правом», направленным на прекращение ликвидаций и разрушений «всеми доступными средствами».

Кроме того, «Хезболла» взяла на себя ответственность за запуск беспилотников по израильской территории в ночь накануне.

Также группировка заявила о нанесении ударов по базе управления воздушным движением на горе Мерон и авиабазе Рамат-Давид. По ее утверждению, в 06:30 утра ракетному обстрелу подверглась база ЦАХАЛ на Голанских высотах.

В свою очередь, израильская сторона заявляла, что все ракетные пуски за последний час были произведены с территории Ирана.

По данным Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), были перехвачены два беспилотных летательных аппарата, запущенных из Ливана. Сообщений о попаданиях или пострадавших не поступало.

