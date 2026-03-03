USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления
США готовятся к новым масштабным ударам по Ирану
Новость дня
США готовятся к новым масштабным ударам по Ирану

Выбор преемника Хаменеи не займет много времени

ISNA
11:18 332

Иранские СМИ цитируют одного из священнослужителей, который определит, кто заменит аятоллу Али Хаменеи на посту Верховного лидера. Как сообщает Reuters, священнослужитель заявил, что этот процесс «не займет много времени».

Иранское информационное агентство ISNA во вторник процитировало аятоллу Али Моаллеми, который входит в конституционный орган, отвечающий за назначение верховного лидера.

«Как и в прошлом, Ассамблея экспертов выберет личность, подобную погибшему лидеру... на основе религиозных принципов», - цитирует Моаллеми агентство ISNA.

«Хезболла» вступила в войну с Израилем
«Хезболла» вступила в войну с Израилем
11:15 523
Уиткофф: Иранцы хвастались, что могут изготовить 11 ядерных бомб
Уиткофф: Иранцы хвастались, что могут изготовить 11 ядерных бомб
10:55 824
Трамп заявил, что может воевать бесконечно
Трамп заявил, что может воевать бесконечно
10:31 907
Удар по авиабазе США в Бахрейне
Удар по авиабазе США в Бахрейне добавлено видео
09:50 2275
США уничтожают военные объекты Ирана
США уничтожают военные объекты Ирана
08:51 2129
Спецпосланник Трампа рассказал о провальных переговорах с Ираном
Спецпосланник Трампа рассказал о провальных переговорах с Ираном
08:12 2521
Арабские монархии против иранских беспилотников
Арабские монархии против иранских беспилотников видео; обновлено 07:45
07:45 6072
Тегеранцы спасаются от авиаударов
Тегеранцы спасаются от авиаударов объектив haqqin.az
06:08 3698
Иранская элита в шоке: уничтожен «Сараллах»
Иранская элита в шоке: уничтожен «Сараллах» Али Хусейн Нежат комментирует для haqqin.az
04:59 11285
Роковая ошибка Ирана: война и с арабами
Роковая ошибка Ирана: война и с арабами наш обзор
2 мартa 2026, 21:06 7188
Первые итоги: в дыму над Тегераном рождается новый Восток
Первые итоги: в дыму над Тегераном рождается новый Восток наша аналитика
04:29 4932

ЭТО ВАЖНО

«Хезболла» вступила в войну с Израилем
«Хезболла» вступила в войну с Израилем
11:15 523
Уиткофф: Иранцы хвастались, что могут изготовить 11 ядерных бомб
Уиткофф: Иранцы хвастались, что могут изготовить 11 ядерных бомб
10:55 824
Трамп заявил, что может воевать бесконечно
Трамп заявил, что может воевать бесконечно
10:31 907
Удар по авиабазе США в Бахрейне
Удар по авиабазе США в Бахрейне добавлено видео
09:50 2275
США уничтожают военные объекты Ирана
США уничтожают военные объекты Ирана
08:51 2129
Спецпосланник Трампа рассказал о провальных переговорах с Ираном
Спецпосланник Трампа рассказал о провальных переговорах с Ираном
08:12 2521
Арабские монархии против иранских беспилотников
Арабские монархии против иранских беспилотников видео; обновлено 07:45
07:45 6072
Тегеранцы спасаются от авиаударов
Тегеранцы спасаются от авиаударов объектив haqqin.az
06:08 3698
Иранская элита в шоке: уничтожен «Сараллах»
Иранская элита в шоке: уничтожен «Сараллах» Али Хусейн Нежат комментирует для haqqin.az
04:59 11285
Роковая ошибка Ирана: война и с арабами
Роковая ошибка Ирана: война и с арабами наш обзор
2 мартa 2026, 21:06 7188
Первые итоги: в дыму над Тегераном рождается новый Восток
Первые итоги: в дыму над Тегераном рождается новый Восток наша аналитика
04:29 4932
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться