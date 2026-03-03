Выбор преемника Хаменеи не займет много времени

Иранские СМИ цитируют одного из священнослужителей, который определит, кто заменит аятоллу Али Хаменеи на посту Верховного лидера. Как сообщает Reuters, священнослужитель заявил, что этот процесс «не займет много времени».

Иранское информационное агентство ISNA во вторник процитировало аятоллу Али Моаллеми, который входит в конституционный орган, отвечающий за назначение верховного лидера.

«Как и в прошлом, Ассамблея экспертов выберет личность, подобную погибшему лидеру... на основе религиозных принципов», - цитирует Моаллеми агентство ISNA.