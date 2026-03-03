USD 1.7000
США готовятся к новым масштабным ударам по Ирану
Нефть Brent откатывает в цене

Нефть Brent откатывает в цене

11:30 176

Накануне стоимость нефти Brent превысила $80 за баррель (достигала $82). Скачок цены произошел из-за эскалации на Ближнем Востоке (удары США/Израиля по Ирану). Теперь, по данным торгов на мировой бирже, цена Brent снова откатывает к $80 ($80,21).

Несмотря на риск закрытия Ормузского пролива, текущий откат объясняется достаточным предложением.  Становится очевидно, что никаких $100-200 (прогноз ряда аналитиков) за баррель не ожидается: нефти на рынке хватает.

Большинство аналитиков прогнозируют цены значительно ниже $100, в среднем около $60–75 в 2026 году.

«Хезболла» вступила в войну с Израилем
«Хезболла» вступила в войну с Израилем
11:15 524
Уиткофф: Иранцы хвастались, что могут изготовить 11 ядерных бомб
Уиткофф: Иранцы хвастались, что могут изготовить 11 ядерных бомб
10:55 826
Трамп заявил, что может воевать бесконечно
Трамп заявил, что может воевать бесконечно
10:31 908
Удар по авиабазе США в Бахрейне
Удар по авиабазе США в Бахрейне добавлено видео
09:50 2275
США уничтожают военные объекты Ирана
США уничтожают военные объекты Ирана
08:51 2130
Спецпосланник Трампа рассказал о провальных переговорах с Ираном
Спецпосланник Трампа рассказал о провальных переговорах с Ираном
08:12 2521
Арабские монархии против иранских беспилотников
Арабские монархии против иранских беспилотников видео; обновлено 07:45
07:45 6075
Тегеранцы спасаются от авиаударов
Тегеранцы спасаются от авиаударов объектив haqqin.az
06:08 3698
Иранская элита в шоке: уничтожен «Сараллах»
Иранская элита в шоке: уничтожен «Сараллах» Али Хусейн Нежат комментирует для haqqin.az
04:59 11285
Роковая ошибка Ирана: война и с арабами
Роковая ошибка Ирана: война и с арабами наш обзор
2 мартa 2026, 21:06 7188
Первые итоги: в дыму над Тегераном рождается новый Восток
Первые итоги: в дыму над Тегераном рождается новый Восток наша аналитика
04:29 4932

