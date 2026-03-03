Нефть Brent откатывает в цене

Накануне стоимость нефти Brent превысила $80 за баррель (достигала $82). Скачок цены произошел из-за эскалации на Ближнем Востоке (удары США/Израиля по Ирану). Теперь, по данным торгов на мировой бирже, цена Brent снова откатывает к $80 ($80,21).

Несмотря на риск закрытия Ормузского пролива, текущий откат объясняется достаточным предложением. Становится очевидно, что никаких $100-200 (прогноз ряда аналитиков) за баррель не ожидается: нефти на рынке хватает.

Большинство аналитиков прогнозируют цены значительно ниже $100, в среднем около $60–75 в 2026 году.