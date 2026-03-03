USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления
США готовятся к новым масштабным ударам по Ирану
Новость дня
США готовятся к новым масштабным ударам по Ирану

Большая эвакуация из Ирана в Азербайджан

11:32 2036

С 08:00 28 февраля до 10:00 3 марта из Исламской Республики Иран были эвакуированы в общей сложности 615 человек.

Как сообщили соответствующие структуры, среди них 157 граждан Азербайджана.

Кроме того, в безопасную зону вывезены 150 граждан Китая, 127 граждан России, 66 граждан Пакистана и 52 гражданина Таджикистана.

Также эвакуация коснулась 18 граждан Саудовской Аравии, 6 граждан Объединенных Арабских Эмиратов, 4 граждан Иордании, а также по 3 граждан Катара и Бангладеш.

Среди других эвакуированных — 7 граждан Грузии, по 2 гражданина Филиппин, Непала, Казахстана, Франции и Узбекистана.

Помимо этого, из Ирана вывезены по одному гражданину Турции, Италии, Польши, Туниса, Ливана, Индии и Бразилии.

В Ливане атаковано здание рупора «Хезболлы»
В Ливане атаковано здание рупора «Хезболлы» обновлено 12:58
12:58 2124
В Греции задержали грузина: Его подозревают в шпионаже на Иран
В Греции задержали грузина: Его подозревают в шпионаже на Иран
12:49 322
Алиев принял комиссара ЕС по энергетике и жилищной политике
Алиев принял комиссара ЕС по энергетике и жилищной политике ФОТО; новость дополнена
12:40 560
Утверждены штрафы за курение электронных сигарет в общественных местах
Утверждены штрафы за курение электронных сигарет в общественных местах
12:39 601
Уиткофф: Иранцы хвастались, что могут изготовить 11 ядерных бомб
Уиткофф: Иранцы хвастались, что могут изготовить 11 ядерных бомб
10:55 1836
Трамп заявил, что может воевать бесконечно
Трамп заявил, что может воевать бесконечно
10:31 1553
Удар по авиабазе США в Бахрейне
Удар по авиабазе США в Бахрейне добавлено видео
09:50 3017
США уничтожают военные объекты Ирана
США уничтожают военные объекты Ирана
08:51 2527
Спецпосланник Трампа рассказал о провальных переговорах с Ираном
Спецпосланник Трампа рассказал о провальных переговорах с Ираном
08:12 2838
Арабские монархии против иранских беспилотников
Арабские монархии против иранских беспилотников видео; обновлено 07:45
07:45 6457
Тегеранцы спасаются от авиаударов
Тегеранцы спасаются от авиаударов объектив haqqin.az
06:08 4103

ЭТО ВАЖНО

В Ливане атаковано здание рупора «Хезболлы»
В Ливане атаковано здание рупора «Хезболлы» обновлено 12:58
12:58 2124
В Греции задержали грузина: Его подозревают в шпионаже на Иран
В Греции задержали грузина: Его подозревают в шпионаже на Иран
12:49 322
Алиев принял комиссара ЕС по энергетике и жилищной политике
Алиев принял комиссара ЕС по энергетике и жилищной политике ФОТО; новость дополнена
12:40 560
Утверждены штрафы за курение электронных сигарет в общественных местах
Утверждены штрафы за курение электронных сигарет в общественных местах
12:39 601
Уиткофф: Иранцы хвастались, что могут изготовить 11 ядерных бомб
Уиткофф: Иранцы хвастались, что могут изготовить 11 ядерных бомб
10:55 1836
Трамп заявил, что может воевать бесконечно
Трамп заявил, что может воевать бесконечно
10:31 1553
Удар по авиабазе США в Бахрейне
Удар по авиабазе США в Бахрейне добавлено видео
09:50 3017
США уничтожают военные объекты Ирана
США уничтожают военные объекты Ирана
08:51 2527
Спецпосланник Трампа рассказал о провальных переговорах с Ираном
Спецпосланник Трампа рассказал о провальных переговорах с Ираном
08:12 2838
Арабские монархии против иранских беспилотников
Арабские монархии против иранских беспилотников видео; обновлено 07:45
07:45 6457
Тегеранцы спасаются от авиаударов
Тегеранцы спасаются от авиаударов объектив haqqin.az
06:08 4103
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться