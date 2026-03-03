Большая эвакуация из Ирана в Азербайджан

С 08:00 28 февраля до 10:00 3 марта из Исламской Республики Иран были эвакуированы в общей сложности 615 человек.
Как сообщили соответствующие структуры, среди них 157 граждан Азербайджана.
Кроме того, в безопасную зону вывезены 150 граждан Китая, 127 граждан России, 66 граждан Пакистана и 52 гражданина Таджикистана.
Также эвакуация коснулась 18 граждан Саудовской Аравии, 6 граждан Объединенных Арабских Эмиратов, 4 граждан Иордании, а также по 3 граждан Катара и Бангладеш.
Среди других эвакуированных — 7 граждан Грузии, по 2 гражданина Филиппин, Непала, Казахстана, Франции и Узбекистана.
Помимо этого, из Ирана вывезены по одному гражданину Турции, Италии, Польши, Туниса, Ливана, Индии и Бразилии.