США готовятся к новым масштабным ударам по Ирану
США готовятся к новым масштабным ударам по Ирану

Дочь Умара Джабраилова о его самоубийстве

11:51 1558

Дочь российского бизнесмена и экс-сенатора Умара Джабраилова Альвина заявила, что ее отец не покончил с собой. Она считает, что его «заставили замолчать», пишут российские СМИ.

«По словам Альвины, его «заставили замолчать из-за причастности к делу Эпштейна и Трампу». Экс-сенатор переписывался с помощницей финансиста Гислейн Максвелл и говорил о встречах. В слитых файлах нашли фото Джабраилова — на нем бизнесмен занимался каратэ. Сам Умар Алиевич говорил, что не помнит, где и когда оно снято», — говорится в одной из публикаций.

До этого сообщалось, что незадолго до смерти Джабраилов засветился в файлах скандально известного американского финансиста Джеффри Эпштейна. 

Также стало известно, что в мае 2001 года пособница Эпштейна Гислейн Максвелл получила от Джабраилова дружеское письмо. В нем бизнесмен писал, что хочет «побыть с ней два дня и позаботиться». Позже Джабраилов подтвердил, что знаком и с Гислейн, и с Эпштейном. Он признался, что отдыхал в общих компаниях с финансистом и дружил с его любовницей.

В Ливане атаковано здание рупора «Хезболлы»
В Ливане атаковано здание рупора «Хезболлы» обновлено 12:58
12:58 2129
В Греции задержали грузина: Его подозревают в шпионаже на Иран
В Греции задержали грузина: Его подозревают в шпионаже на Иран
12:49 326
Алиев принял комиссара ЕС по энергетике и жилищной политике
Алиев принял комиссара ЕС по энергетике и жилищной политике ФОТО; новость дополнена
12:40 562
Утверждены штрафы за курение электронных сигарет в общественных местах
Утверждены штрафы за курение электронных сигарет в общественных местах
12:39 606
Уиткофф: Иранцы хвастались, что могут изготовить 11 ядерных бомб
Уиткофф: Иранцы хвастались, что могут изготовить 11 ядерных бомб
10:55 1837
Трамп заявил, что может воевать бесконечно
Трамп заявил, что может воевать бесконечно
10:31 1553
Удар по авиабазе США в Бахрейне
Удар по авиабазе США в Бахрейне добавлено видео
09:50 3018
США уничтожают военные объекты Ирана
США уничтожают военные объекты Ирана
08:51 2527
Спецпосланник Трампа рассказал о провальных переговорах с Ираном
Спецпосланник Трампа рассказал о провальных переговорах с Ираном
08:12 2839
Арабские монархии против иранских беспилотников
Арабские монархии против иранских беспилотников видео; обновлено 07:45
07:45 6457
Тегеранцы спасаются от авиаударов
Тегеранцы спасаются от авиаударов объектив haqqin.az
06:08 4105

