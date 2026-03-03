Дочь Умара Джабраилова о его самоубийстве

Дочь российского бизнесмена и экс-сенатора Умара Джабраилова Альвина заявила, что ее отец не покончил с собой. Она считает, что его «заставили замолчать», пишут российские СМИ.

«По словам Альвины, его «заставили замолчать из-за причастности к делу Эпштейна и Трампу». Экс-сенатор переписывался с помощницей финансиста Гислейн Максвелл и говорил о встречах. В слитых файлах нашли фото Джабраилова — на нем бизнесмен занимался каратэ. Сам Умар Алиевич говорил, что не помнит, где и когда оно снято», — говорится в одной из публикаций.