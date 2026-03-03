USD 1.7000
США готовятся к новым масштабным ударам по Ирану
США готовятся к новым масштабным ударам по Ирану

Алиев принял комиссара ЕС по энергетике и жилищной политике

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев 3 марта принял делегацию во главе с комиссаром Европейской комиссии по энергетике и жилищной политике Даном Йёргенсеном, участвовавшую в 12-м заседании министров в рамках Консультативного совета Южного газового коридора и 4-м заседании министров в рамках Консультативного совета по зеленой энергии.

Дан Йёргенсен сказал, что выступление главы государства на открытии 12-го заседания министров Консультативного совета по Южному газовому коридору и 4-го заседания министров Консультативного совета по зеленой энергетике произвело на них глубокое впечатление.

Отметив важное значение сегодняшнего мероприятия, Дан Йёргенсен сказал, что партнерство с нашей страной имеет для них важное значение и что они заинтересованы в его расширении. Он выразил признательность за осуществляемое сотрудничество.

Коснувшись состоявшихся в прошлом году визитов в Азербайджан верховного представителя Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности, вице-президента Европейской комиссии Кайи Каллас и комиссара Европейского Союза по расширению Марты Кос, глава Азербайджана оценил активную работу делегаций как показатель стремления обеих сторон к углублению сотрудничества в области энергетики и связности.

В ходе беседы был затронут вклад Азербайджана в энергетическую безопасность Европы, особенно в нынешний период, обсуждены вопросы расширения географии экспорта азербайджанских энергоресурсов на европейский рынок и перспективы сотрудничества в области природного газа и зеленой энергетики.

В Ливане атаковано здание рупора «Хезболлы»
В Ливане атаковано здание рупора «Хезболлы» обновлено 12:58
В Греции задержали грузина: Его подозревают в шпионаже на Иран
В Греции задержали грузина: Его подозревают в шпионаже на Иран
Алиев принял комиссара ЕС по энергетике и жилищной политике
Алиев принял комиссара ЕС по энергетике и жилищной политике ФОТО; новость дополнена
Утверждены штрафы за курение электронных сигарет в общественных местах
Утверждены штрафы за курение электронных сигарет в общественных местах
Уиткофф: Иранцы хвастались, что могут изготовить 11 ядерных бомб
Уиткофф: Иранцы хвастались, что могут изготовить 11 ядерных бомб
Трамп заявил, что может воевать бесконечно
Трамп заявил, что может воевать бесконечно
Удар по авиабазе США в Бахрейне
Удар по авиабазе США в Бахрейне добавлено видео
США уничтожают военные объекты Ирана
США уничтожают военные объекты Ирана
Спецпосланник Трампа рассказал о провальных переговорах с Ираном
Спецпосланник Трампа рассказал о провальных переговорах с Ираном
Арабские монархии против иранских беспилотников
Арабские монархии против иранских беспилотников видео; обновлено 07:45
Тегеранцы спасаются от авиаударов
Тегеранцы спасаются от авиаударов объектив haqqin.az
