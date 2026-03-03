Алиев принял комиссара ЕС по энергетике и жилищной политике

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев 3 марта принял делегацию во главе с комиссаром Европейской комиссии по энергетике и жилищной политике Даном Йёргенсеном, участвовавшую в 12-м заседании министров в рамках Консультативного совета Южного газового коридора и 4-м заседании министров в рамках Консультативного совета по зеленой энергии.

Дан Йёргенсен сказал, что выступление главы государства на открытии 12-го заседания министров Консультативного совета по Южному газовому коридору и 4-го заседания министров Консультативного совета по зеленой энергетике произвело на них глубокое впечатление.