Школа в Товузе: холодно, сыро, но учеба продолжается

В социальных сетях распространились кадры из села Ибрагимхаджилы Товузского района. На видео — здание полной средней школы, находящееся в неудовлетворительном состоянии.

На кадрах видно, что в классных комнатах бетонный пол местами разрушен, стены почернели от сырости, штукатурка осыпается, а парты давно требуют замены.

Несмотря на это, уроки продолжаются — в том числе занятия по истории, которые, судя по видео, проходят с интересом.

Жители села сообщили haqqin.az, что нынешнее состояние школы — не самое тяжелое за последние годы. По их словам, 6–7 лет назад ситуация была еще хуже: дети учились в помещениях без ремонта, во время дождя вода попадала внутрь, а осенью и зимой в классах было крайне холодно.

Позже в школе начали ремонтные работы — заменили кровлю, двери и окна. Однако процесс так и не завершили: полы и стены остались без обновления.

В школе обучаются 736 учеников. Отопление осуществляется при помощи печей. В отличие от Баку, в Товузском районе зима более продолжительная. По словам сельчан, для обогрева классов используют в том числе сосновые шишки.

Представитель исполнительной власти села Ибрагимхаджилы Фазаил Мамедхасанов сообщил, что в населенном пункте проживают 4876 человек, насчитывается 1366 хозяйств. Основные источники дохода местных жителей — животноводство и земледелие.

В Газах-Товузском региональном управлении образования заявили, что осведомлены о текущем состоянии школы. Учебное заведение включено в список объектов, запланированных к ремонту в текущем году.