В Восточно-Зангезурском и Карабахском экономических регионах определены границы зон, свободных от болезней животных

Свободные от болезней животных зоны будут полностью охватывать территории Зангиланского, Джебраильского и Губадлиского районов, а также частично территории Физулинского, Лачинского и Ходжавендского районов. Еще одна свободная зона будет создана на территории Нахчыванской Автономной Республики, полностью ее охватывая.

В Азербайджане реализован ряд мер по созданию зон, свободных от болезней животных. Цель – укрепление эпидемиологической стабильности в республике и ускорение развития животноводческого сектора. Создание свободных зон позволит устранить препятствия для экспорта ряда продуктов животноводства, расширить географию экспорта и увеличить транзитные возможности.

Таким образом, в штаб-квартире Всемирной организации здравоохранения животных (ВОЗЖ) обсуждался вопрос создания зон, и была достигнута договоренность о предоставлении организацией поддержки. Также с участием экспертов из Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) и ВОЗЖ были определены границы свободных зон на территориях Восточно-Зангезурского и Карабахского экономических регионов и составлена карта. Кроме того, были определены координаты животноводческих комплексов, действующих в регионах свободных зон, и начата идентификация животных.

Кроме того, будет принят ряд дополнительных мер для обеспечения признания зон, свободных от болезней животных, Всемирной организацией здравоохранения животных (ВОЗЖ). К ним относятся: переход странового уровня на следующий этап в рамках поэтапной программы ФАО по борьбе с ящуром с учетом соответствующих положений нового Закона «О здоровье животных», создание контрольных пунктов на въезде и выезде из зон, а также организация современных перерабатывающих предприятий, отвечающих ветеринарно-санитарным и санитарно-гигиеническим требованиям, в пределах границ свободной зоны.

Одновременно с этим необходимо обеспечить создание иммунной зоны против ящура путем вакцинации, идентификации животных, содержащихся в свободных зонах и подлежащих перемещению туда, регулярного эпизоотологического мониторинга и вакцинации всех восприимчивых животных вдоль границы. Также предполагается предотвратить перевозку неопознанных животных и животных без сопроводительных ветеринарных документов на рынки сбыта и между районами, особенно в Баку, а также ограничить ввоз таких животных на рынки. Следует отметить, что идентификация и перевозка животных регулируются Законом «О ветеринарии» и соответствующими решениями Кабинета Министров.