USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления
США готовятся к новым масштабным ударам по Ирану
Новость дня
США готовятся к новым масштабным ударам по Ирану

В Восточно-Зангезурском и Карабахском экономических регионах определены границы зон, свободных от болезней животных

ФОТО
12:31 360

В Азербайджане реализован ряд мер по созданию зон, свободных от болезней животных. Цель – укрепление эпидемиологической стабильности в республике и ускорение развития животноводческого сектора. Создание свободных зон позволит устранить препятствия для экспорта ряда продуктов животноводства, расширить географию экспорта и увеличить транзитные возможности.

Свободные от болезней животных зоны будут полностью охватывать территории Зангиланского, Джебраильского и Губадлиского районов, а также частично территории Физулинского, Лачинского и Ходжавендского районов. Еще одна свободная зона будет создана на территории Нахчыванской Автономной Республики, полностью ее охватывая.

Таким образом, в штаб-квартире Всемирной организации здравоохранения животных (ВОЗЖ) обсуждался вопрос создания зон, и была достигнута договоренность о предоставлении организацией поддержки. Также с участием экспертов из Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) и ВОЗЖ были определены границы свободных зон на территориях Восточно-Зангезурского и Карабахского экономических регионов и составлена карта. Кроме того, были определены координаты животноводческих комплексов, действующих в регионах свободных зон, и начата идентификация животных.

Кроме того, будет принят ряд дополнительных мер для обеспечения признания зон, свободных от болезней животных, Всемирной организацией здравоохранения животных (ВОЗЖ). К ним относятся: переход странового уровня на следующий этап в рамках поэтапной программы ФАО по борьбе с ящуром с учетом соответствующих положений нового Закона «О здоровье животных», создание контрольных пунктов на въезде и выезде из зон, а также организация современных перерабатывающих предприятий, отвечающих ветеринарно-санитарным и санитарно-гигиеническим требованиям, в пределах границ свободной зоны.

Одновременно с этим необходимо обеспечить создание иммунной зоны против ящура путем вакцинации, идентификации животных, содержащихся в свободных зонах и подлежащих перемещению туда, регулярного эпизоотологического мониторинга и вакцинации всех восприимчивых животных вдоль границы. Также предполагается предотвратить перевозку неопознанных животных и животных без сопроводительных ветеринарных документов на рынки сбыта и между районами, особенно в Баку, а также ограничить ввоз таких животных на рынки. Следует отметить, что идентификация и перевозка животных регулируются Законом «О ветеринарии» и соответствующими решениями Кабинета Министров.

В Ливане атаковано здание рупора «Хезболлы»
В Ливане атаковано здание рупора «Хезболлы» обновлено 12:58
12:58 2134
В Греции задержали грузина: Его подозревают в шпионаже на Иран
В Греции задержали грузина: Его подозревают в шпионаже на Иран
12:49 331
Алиев принял комиссара ЕС по энергетике и жилищной политике
Алиев принял комиссара ЕС по энергетике и жилищной политике ФОТО; новость дополнена
12:40 566
Утверждены штрафы за курение электронных сигарет в общественных местах
Утверждены штрафы за курение электронных сигарет в общественных местах
12:39 611
Уиткофф: Иранцы хвастались, что могут изготовить 11 ядерных бомб
Уиткофф: Иранцы хвастались, что могут изготовить 11 ядерных бомб
10:55 1840
Трамп заявил, что может воевать бесконечно
Трамп заявил, что может воевать бесконечно
10:31 1553
Удар по авиабазе США в Бахрейне
Удар по авиабазе США в Бахрейне добавлено видео
09:50 3021
США уничтожают военные объекты Ирана
США уничтожают военные объекты Ирана
08:51 2529
Спецпосланник Трампа рассказал о провальных переговорах с Ираном
Спецпосланник Трампа рассказал о провальных переговорах с Ираном
08:12 2841
Арабские монархии против иранских беспилотников
Арабские монархии против иранских беспилотников видео; обновлено 07:45
07:45 6457
Тегеранцы спасаются от авиаударов
Тегеранцы спасаются от авиаударов объектив haqqin.az
06:08 4105

ЭТО ВАЖНО

В Ливане атаковано здание рупора «Хезболлы»
В Ливане атаковано здание рупора «Хезболлы» обновлено 12:58
12:58 2134
В Греции задержали грузина: Его подозревают в шпионаже на Иран
В Греции задержали грузина: Его подозревают в шпионаже на Иран
12:49 331
Алиев принял комиссара ЕС по энергетике и жилищной политике
Алиев принял комиссара ЕС по энергетике и жилищной политике ФОТО; новость дополнена
12:40 566
Утверждены штрафы за курение электронных сигарет в общественных местах
Утверждены штрафы за курение электронных сигарет в общественных местах
12:39 611
Уиткофф: Иранцы хвастались, что могут изготовить 11 ядерных бомб
Уиткофф: Иранцы хвастались, что могут изготовить 11 ядерных бомб
10:55 1840
Трамп заявил, что может воевать бесконечно
Трамп заявил, что может воевать бесконечно
10:31 1553
Удар по авиабазе США в Бахрейне
Удар по авиабазе США в Бахрейне добавлено видео
09:50 3021
США уничтожают военные объекты Ирана
США уничтожают военные объекты Ирана
08:51 2529
Спецпосланник Трампа рассказал о провальных переговорах с Ираном
Спецпосланник Трампа рассказал о провальных переговорах с Ираном
08:12 2841
Арабские монархии против иранских беспилотников
Арабские монархии против иранских беспилотников видео; обновлено 07:45
07:45 6457
Тегеранцы спасаются от авиаударов
Тегеранцы спасаются от авиаударов объектив haqqin.az
06:08 4105
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться