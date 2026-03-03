Утверждены штрафы за курение электронных сигарет в общественных местах

В Азербайджане устанавливается штраф за импорт, экспорт, производство, хранение, оптовую и розничную продажу электронных сигарет и их компонентов.

Это отражено в предлагаемых изменениях в Кодекс об административных проступках, которые были вынесены на обсуждение на сегодняшнем заседании ММ.

Кроме того, за курение электронных сигарет в запрещённых местах, на улицах и в других общественных местах будет взиматься штраф.

Согласно проекту, с 1 апреля за курение электронных сигарет в запрещённых местах, на улицах и в других общественных местах будет взиматься штраф в размере 30 манатов.

Отметим, что в соответствии с изменениями в закон «О табаке и табачных изделиях», с 1 апреля запрещаются импорт, экспорт, производство, хранение, оптовая и розничная продажа, а также использование электронных сигарет и их компонентов.

Законопроект был вынесен на голосование и принят в третьем чтении.