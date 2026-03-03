Обновлены автобусы на маршруте №569

Обновлены автобусы, курсирующие по регулярному маршруту № 569, соединяющему село Масазыр Апшеронского района с Бакинским Международным автовокзальным комплексом.
По итогам конкурса, с 1-го марта эксплуатацию линии осуществляет новый перевозчик. На линии курсируют 13 относительно новых автобусов средней вместимостью марки Karsan. Стоимость проезда составляет 0,50 AZN. Оплата проезда на маршруте безналичная.
Следует отметить, что Агентство наземного транспорта Азербайджана уделяет особое внимание обновлению автобусного парка для повышения качества пассажирских перевозок, обеспечения комфорта и безопасности граждан. Этот процесс имеет большое значение в преддверии перехода на брутто-контракты и с точки зрения масштабного реформирования системы общественного транспорта в целом.