США готовятся к новым масштабным ударам по Ирану
США готовятся к новым масштабным ударам по Ирану

Определен владелец квартиры по итогам новогодней лотереи Birbank

12:48 299

Новогодняя лотерея Birbank, проходившая в период с 17 ноября 2025 года по 31 января 2026 года, успешно завершилась. Победители были определены 23 февраля 2026 года в ходе тиража. В лотерее, в которой приняли участие около 3 000 000 клиентов Birbank, методом случайного выбора были определены 10 000 победителей.

9 900 участников получили Bir бонусы в размере 10, 25, 50, 150 и 250 единиц. 9 победителей стали обладателями смартфона iPhone 17 Pro. 20 участников выиграли Apple Watch SE2. 30 победителям были вручены туристические пакеты номиналом 500 манатов. 40 человек получили беспроводные наушники AirPods 4.

Суперпризом лотереи стала квартира, расположенная в жилом комплексе Park Lane на территории Sea Breeze. Этот уникальный подарок достался одному счастливому клиенту Birbank.

Со списком победителей можно ознакомиться по ссылке: www.b-b.az/qaliblersiyahi.

Отметим, что участие в лотерее не требовало отдельной регистрации. Все клиенты, совершавшие оплаты с использованием карт Birbank debet, Birbank Taksit и Birbank Star, автоматически получали право на участие в розыгрыше.

Birbank, являющийся торговой маркой Kapital Bank и постоянно предлагающий новейшие цифровые решения и банковские продукты, обслуживает клиентов через мобильное приложение с более чем 3 миллионами активных пользователей, а также через крупнейшую в Азербайджане сеть из 115 филиалов и 53 отделений. До 2025 года банк предоставлял услуги своим клиентам под названием Kapital Bank – первого банка страны и входит в состав PASHA Holding. Kapital Bank продолжает свою деятельность как финансовый институт. Для получения дополнительной информации о продуктах и услугах банка вы можете посетить сайт birbank.az обратиться в справочный центр 196 или на страницы банка в различных социальных сетях.

В Ливане атаковано здание рупора «Хезболлы»
В Ливане атаковано здание рупора «Хезболлы» обновлено 12:58
12:58 2139
В Греции задержали грузина: Его подозревают в шпионаже на Иран
В Греции задержали грузина: Его подозревают в шпионаже на Иран
12:49 336
Алиев принял комиссара ЕС по энергетике и жилищной политике
Алиев принял комиссара ЕС по энергетике и жилищной политике ФОТО; новость дополнена
12:40 569
Утверждены штрафы за курение электронных сигарет в общественных местах
Утверждены штрафы за курение электронных сигарет в общественных местах
12:39 617
Уиткофф: Иранцы хвастались, что могут изготовить 11 ядерных бомб
Уиткофф: Иранцы хвастались, что могут изготовить 11 ядерных бомб
10:55 1843
Трамп заявил, что может воевать бесконечно
Трамп заявил, что может воевать бесконечно
10:31 1554
Удар по авиабазе США в Бахрейне
Удар по авиабазе США в Бахрейне добавлено видео
09:50 3022
США уничтожают военные объекты Ирана
США уничтожают военные объекты Ирана
08:51 2529
Спецпосланник Трампа рассказал о провальных переговорах с Ираном
Спецпосланник Трампа рассказал о провальных переговорах с Ираном
08:12 2841
Арабские монархии против иранских беспилотников
Арабские монархии против иранских беспилотников видео; обновлено 07:45
07:45 6459
Тегеранцы спасаются от авиаударов
Тегеранцы спасаются от авиаударов объектив haqqin.az
06:08 4107

