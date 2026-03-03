В Греции задержали грузина: Его подозревают в шпионаже на Иран

В Греции задержан гражданин Грузии по обвинению в шпионаже в пользу Ирана, сообщают грузинские СМИ.

Молодой человек арестован на Крите, недалеко от военно-морской базы НАТО. Отмечается, что следствие не раскрывает деталей, но утверждает, что за задержанным гражданином Грузии следила разведка, и против него есть прямые доказательства.

Вчера сообщалось, что Греция отдала приказ о немедленной переброске военных сил на Кипр после вторжения беспилотников на остров, пишет Politico. Два фрегата и пара истребителей F-16 будут развернуты незамедлительно, заявил в понедельник министр обороны Греции Никос Дендиас.

Дендиас и командующий ВС Греции прибудут на Кипр во вторник для координации действий с местным командованием.