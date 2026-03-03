USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
США готовятся к новым масштабным ударам по Ирану
США готовятся к новым масштабным ударам по Ирану

Скандальные высказывания депутата

12:52 515

Во многих случаях женщины преднамеренно разводятся после рождения первого ребёнка, чтобы получать алименты, заявил депутат Фазиль Мустафа.

Депутат отметил, что ситуация с браками и разводами в Азербайджане вызывает серьезную обеспокоенность:

«Ситуация плохая. Из 40 тысяч браков, заключенных за 9 месяцев 2025 года, 17 тысяч завершились разводом. Хуже всего то, что в Баку завершились разводом 56% всех браков, заключенных за последние 9 месяцев. То есть если поженились 100 человек, то 56 из них развелись. Это серьезная проблема. Всю нагрузку валят на мужчину и с него взыскивают алименты. Во многих случаях женщины преднамеренно разводятся после рождения первого ребенка, чтобы получать алименты. Нужно наделить Совет по медиации полномочием представлять в суд заключение относительно намерений этих женщин или мужчин и обеспечивать справедливость при назначении алиментов. Поскольку во многих случаях невозможно определить, кто стал причиной распада семьи».

В Ливане атаковано здание рупора «Хезболлы»
В Ливане атаковано здание рупора «Хезболлы» обновлено 12:58
12:58 2141
В Греции задержали грузина: Его подозревают в шпионаже на Иран
В Греции задержали грузина: Его подозревают в шпионаже на Иран
12:49 340
Алиев принял комиссара ЕС по энергетике и жилищной политике
Алиев принял комиссара ЕС по энергетике и жилищной политике ФОТО; новость дополнена
12:40 571
Утверждены штрафы за курение электронных сигарет в общественных местах
Утверждены штрафы за курение электронных сигарет в общественных местах
12:39 618
Уиткофф: Иранцы хвастались, что могут изготовить 11 ядерных бомб
Уиткофф: Иранцы хвастались, что могут изготовить 11 ядерных бомб
10:55 1845
Трамп заявил, что может воевать бесконечно
Трамп заявил, что может воевать бесконечно
10:31 1554
Удар по авиабазе США в Бахрейне
Удар по авиабазе США в Бахрейне добавлено видео
09:50 3023
США уничтожают военные объекты Ирана
США уничтожают военные объекты Ирана
08:51 2531
Спецпосланник Трампа рассказал о провальных переговорах с Ираном
Спецпосланник Трампа рассказал о провальных переговорах с Ираном
08:12 2841
Арабские монархии против иранских беспилотников
Арабские монархии против иранских беспилотников видео; обновлено 07:45
07:45 6460
Тегеранцы спасаются от авиаударов
Тегеранцы спасаются от авиаударов объектив haqqin.az
06:08 4108

