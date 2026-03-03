Скандальные высказывания депутата

Во многих случаях женщины преднамеренно разводятся после рождения первого ребёнка, чтобы получать алименты, заявил депутат Фазиль Мустафа.
Депутат отметил, что ситуация с браками и разводами в Азербайджане вызывает серьезную обеспокоенность:
«Ситуация плохая. Из 40 тысяч браков, заключенных за 9 месяцев 2025 года, 17 тысяч завершились разводом. Хуже всего то, что в Баку завершились разводом 56% всех браков, заключенных за последние 9 месяцев. То есть если поженились 100 человек, то 56 из них развелись. Это серьезная проблема. Всю нагрузку валят на мужчину и с него взыскивают алименты. Во многих случаях женщины преднамеренно разводятся после рождения первого ребенка, чтобы получать алименты. Нужно наделить Совет по медиации полномочием представлять в суд заключение относительно намерений этих женщин или мужчин и обеспечивать справедливость при назначении алиментов. Поскольку во многих случаях невозможно определить, кто стал причиной распада семьи».