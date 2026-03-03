В Европе газ уже выше $700

Выше $700 цена фьючерса на газ поднялась впервые с января 2023 г. Рост котировок с начала дня превысил 30%. Это произошло на фоне заявлений о перекрытии Ормузского пролива.

Стоимость апрельского фьючерса на природный газ на европейском хабе Title Transfer Facility (TTF) в Нидерландах достигла $711 за 1000 куб. м, следует из данных лондонской биржи ICE Futures.

Базовая европейская цена на газ, торгуемая на голландском газовом хабе TTF, в ходе дневных торгов подскочила почти на 45%, до примерно 46 евро за мегаватт-час. Резко выросли и цены на природный газ в Великобритании.

Спотовые цены на природный газ в Европе резко выросли из-за обострения конфликта на Ближнем Востоке, так как Катар остановил производство СПГ после иранских ударов, сообщает Euronews.

При этом цена газа на бирже в Европе превысила 650 долларов впервые с февраля 2023 года.

Резкий рост цен последовал за ударами США и Израиля по Ирану, которые обострили напряженность в ключевом для мировых энергопоставок регионе, а Иран нанес ответные удары.

Компания QatarEnergy объявила в первой половине дня в понедельник, что приостановила производство сжиженного природного газа (СПГ), связанное с крупнейшим газовым месторождением North Field, после атаки на ее объекты, однако не сообщила подробностей о том, насколько это затронуло работу предприятия.

Значительная часть мировых поставок энергоносителей поступает с Ближнего Востока, и еще до объявления Катара морские перевозки нефти и газа были в центре опасений участников рынка.

Ормузский пролив — узкий морской коридор, во многом контролируемый Ираном, — является одним из важнейших в мире маршрутов поставок нефти и СПГ, включая экспорт Катара. После ударов Иран приступил к блокированию движения через пролив, что усилило опасения по поводу перебоев с поставками.

Через Ормузский пролив проходит около 20% мировых поставок нефти и 38% морской торговли сырой нефтью. Продолжительные перебои могут затронуть поставки СПГ из Катара, на долю которого приходится около 12–14% импорта сжиженного газа в Европу. Через Ормузский пролив проходит треть мировых поставок СПГ.

По мере завершения отопительного сезона подземные хранилища газа в ЕС сейчас заполнены менее чем на 30% мощности, тогда как в это же время год назад показатель составлял около 40%.

Среди наиболее уязвимых — Германия и Франция, две крупнейшие экономики блока.

По данным Gas Infrastructure Europe, на субботу газовые хранилища Германии были заполнены на 20,5%, Франции — на 21%.