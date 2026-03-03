USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления
США готовятся к новым масштабным ударам по Ирану
Новость дня
США готовятся к новым масштабным ударам по Ирану

В Европе газ уже выше $700

обновлено 13:27
13:27 874

Стоимость апрельского фьючерса на природный газ на европейском хабе Title Transfer Facility (TTF) в Нидерландах достигла $711 за 1000 куб. м, следует из данных лондонской биржи ICE Futures.

Выше $700 цена фьючерса на газ поднялась впервые с января 2023 г. Рост котировок с начала дня превысил 30%. Это произошло на фоне заявлений о перекрытии Ормузского пролива.

Спотовые цены на природный газ в Европе резко выросли из-за обострения конфликта на Ближнем Востоке, так как Катар остановил производство СПГ после иранских ударов, сообщает Euronews.

Базовая европейская цена на газ, торгуемая на голландском газовом хабе TTF, в ходе дневных торгов подскочила почти на 45%, до примерно 46 евро за мегаватт-час. Резко выросли и цены на природный газ в Великобритании.

При этом цена газа на бирже в Европе превысила 650 долларов впервые с февраля 2023 года.

Резкий рост цен последовал за ударами США и Израиля по Ирану, которые обострили напряженность в ключевом для мировых энергопоставок регионе, а Иран нанес ответные удары.

Компания QatarEnergy объявила в первой половине дня в понедельник, что приостановила производство сжиженного природного газа (СПГ), связанное с крупнейшим газовым месторождением North Field, после атаки на ее объекты, однако не сообщила подробностей о том, насколько это затронуло работу предприятия. 

Значительная часть мировых поставок энергоносителей поступает с Ближнего Востока, и еще до объявления Катара морские перевозки нефти и газа были в центре опасений участников рынка.

Ормузский пролив — узкий морской коридор, во многом контролируемый Ираном, — является одним из важнейших в мире маршрутов поставок нефти и СПГ, включая экспорт Катара. После ударов Иран приступил к блокированию движения через пролив, что усилило опасения по поводу перебоев с поставками.

Через Ормузский пролив проходит около 20% мировых поставок нефти и 38% морской торговли сырой нефтью. Продолжительные перебои могут затронуть поставки СПГ из Катара, на долю которого приходится около 12–14% импорта сжиженного газа в Европу. Через Ормузский пролив проходит треть мировых поставок СПГ.

По мере завершения отопительного сезона подземные хранилища газа в ЕС сейчас заполнены менее чем на 30% мощности, тогда как в это же время год назад показатель составлял около 40%. 

Среди наиболее уязвимых — Германия и Франция, две крупнейшие экономики блока.

По данным Gas Infrastructure Europe, на субботу газовые хранилища Германии были заполнены на 20,5%, Франции — на 21%.

Греческие спецслужбы задержали этнического азербайджанца: он следил за авианосцем USS Gerald Ford
Греческие спецслужбы задержали этнического азербайджанца: он следил за авианосцем USS Gerald Ford
13:58 1047
Первые итоги: в дыму над Тегераном рождается новый Восток
Первые итоги: в дыму над Тегераном рождается новый Восток наша аналитика; все еще актуально
04:29 5735
Израиль ликвидировал одного из тузов «Хезболлы»
Израиль ликвидировал одного из тузов «Хезболлы» обновлено 13:58
13:58 3310
Рихард Траутманн о триумфе Азербайджана в Ташкенте и санкциях в отношении Хидаята Гейдарова и Эльджана Гаджиева
Рихард Траутманн о триумфе Азербайджана в Ташкенте и санкциях в отношении Хидаята Гейдарова и Эльджана Гаджиева
13:47 1003
В Греции задержали грузина: его подозревают в шпионаже на Иран
В Греции задержали грузина: его подозревают в шпионаже на Иран
12:49 1145
Алиев принял комиссара ЕС по энергетике и жилищной политике
Алиев принял комиссара ЕС по энергетике и жилищной политике ФОТО; новость дополнена
12:40 951
Утверждены штрафы за курение электронных сигарет в общественных местах
Утверждены штрафы за курение электронных сигарет в общественных местах
12:39 1845
Уиткофф: Иранцы хвастались, что могут изготовить 11 ядерных бомб
Уиткофф: Иранцы хвастались, что могут изготовить 11 ядерных бомб
10:55 2327
Трамп заявил, что может воевать бесконечно
Трамп заявил, что может воевать бесконечно
10:31 1803
Удар по авиабазе США в Бахрейне
Удар по авиабазе США в Бахрейне добавлено видео
09:50 3392
США уничтожают военные объекты Ирана
США уничтожают военные объекты Ирана
08:51 2738

ЭТО ВАЖНО

Греческие спецслужбы задержали этнического азербайджанца: он следил за авианосцем USS Gerald Ford
Греческие спецслужбы задержали этнического азербайджанца: он следил за авианосцем USS Gerald Ford
13:58 1047
Первые итоги: в дыму над Тегераном рождается новый Восток
Первые итоги: в дыму над Тегераном рождается новый Восток наша аналитика; все еще актуально
04:29 5735
Израиль ликвидировал одного из тузов «Хезболлы»
Израиль ликвидировал одного из тузов «Хезболлы» обновлено 13:58
13:58 3310
Рихард Траутманн о триумфе Азербайджана в Ташкенте и санкциях в отношении Хидаята Гейдарова и Эльджана Гаджиева
Рихард Траутманн о триумфе Азербайджана в Ташкенте и санкциях в отношении Хидаята Гейдарова и Эльджана Гаджиева
13:47 1003
В Греции задержали грузина: его подозревают в шпионаже на Иран
В Греции задержали грузина: его подозревают в шпионаже на Иран
12:49 1145
Алиев принял комиссара ЕС по энергетике и жилищной политике
Алиев принял комиссара ЕС по энергетике и жилищной политике ФОТО; новость дополнена
12:40 951
Утверждены штрафы за курение электронных сигарет в общественных местах
Утверждены штрафы за курение электронных сигарет в общественных местах
12:39 1845
Уиткофф: Иранцы хвастались, что могут изготовить 11 ядерных бомб
Уиткофф: Иранцы хвастались, что могут изготовить 11 ядерных бомб
10:55 2327
Трамп заявил, что может воевать бесконечно
Трамп заявил, что может воевать бесконечно
10:31 1803
Удар по авиабазе США в Бахрейне
Удар по авиабазе США в Бахрейне добавлено видео
09:50 3392
США уничтожают военные объекты Ирана
США уничтожают военные объекты Ирана
08:51 2738
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться