США готовятся к новым масштабным ударам по Ирану
США готовятся к новым масштабным ударам по Ирану

Франция и Греция спешат на помощь Кипру

Франция отправит на Кипр ракетные комплексы, системы борьбы с беспилотниками и фрегат после атаки дронов на британскую авиабазу на острове. Об этом сообщает общественный вещатель Кипра RIK.

О помощи от Франции стало известно после телефонного разговора президента Кипра Никоса Христодулидиса с французским коллегой Эммануэлем Макроном. В разговоре Христодулидис попросил Макрона о поддержке после того, как в понедельник появились сообщения об атаке дронов на авиабазу Акротири.

Президент Франции пообещал развернуть на Кипре ракетные системы, средства борьбы с беспилотниками и фрегат. Еще один военный корабль должны доставить позже.

Христодулидис также обратился к канцлеру Германии Фридриху Мерцу с просьбой развернуть фрегат у острова. Глава немецкого правительства согласился отправить на Кипр корабль.

Напомним, 2 марта Министерство обороны Великобритании подтвердило, что авиабаза Королевских военно-воздушных сил Акротири на Кипре подверглась атаке иранского дрона.

