Парвиз Шахбазов: «Для увеличения поставок в Европу требуется четкая и долгосрочная политическая рамочная стратегия»

Он подчеркнул, что «голубое топливо» останется одним из основных столпов энергетической безопасности на десятилетия вперед, отметив важность своевременных инвестиций в сектор. В качестве позитивных достижений были отмечены рост поставок природного газа из Азербайджана в Европу на 56% по сравнению с 2021 годом, увеличение пропускной способности Трансадриатического трубопровода на 1,2 млрд кубометров, а также расширение сети газоснабжения от Юго-Восточной Европы до Ближнего Востока и Центральной Европы.

Министр энергетики Парвиз Шахбазов, выступая на министерской сессии в рамках 12-го заседания Консультативного совета Южного газового коридора и 4-го заседания Консультативного совета по зеленой энергетике, заявил, что мир стремительно вступает в «электрический век», обусловленный развитием искусственного интеллекта, дата-центров и цифровизации, и в этих условиях природный газ играет стратегическую роль в надежном обеспечении растущего спроса на энергию.

Было доведено до внимания, что в структуре экспорта газа, составившего в прошлом году 25,2 млрд кубометров, доля Европы достигла примерно 51%, а доля Турции, Грузии и стран-партнеров в регионе суммарно составила 49%. «Азербайджан является надежным поставщиком для Европы, и спрос на наш газ остается высоким. Однако институциональная и финансовая поддержка со стороны потребителей для расширения инфраструктуры все еще недостаточна.

В настоящее время мы работаем над вводом в эксплуатацию четырех проектов в сегменте upstream в период 2026-2029 годов. В текущем году ожидаем добычу первого газа в рамках проекта разработки свободных объемов газа на месторождении «Азери-Чыраг-Гюнешли». Также реализуются еще четыре разведочных проекта на суше и на море. Несмотря на все эти шаги, а также такие позитивные сдвиги, как вхождение компании ADNOC (XRG) из ОАЭ в состав акционеров Южного газового коридора, для существенного увеличения поставок в Европу требуется четкая и долгосрочная политическая рамочная стратегия, подкрепленная конкретными финансовыми механизмами», - добавил министр.

Глава ведомства также акцентировал внимание на текущей ситуации с созданием мощностей возобновляемой энергетики общим объемом 8 ГВт, предназначенных для внутреннего потребления, экспорта и энергообеспечения дата-центров. Были затронуты проекты зеленых энергетических коридоров «Каспий - Черное море – Европа», «Азербайджан - Турция – Европа» (напрямую из Нахчывана и через Армению), а также «Транскаспийский» и «Восток – Запад», включая создание интерконнекторов. Было подчеркнуто, что посредством этих межрегиональных энергетических связей и поставок электроэнергии Азербайджан еще больше укрепит свою роль в обеспечении энергетической безопасности Европы.