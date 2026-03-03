USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
США готовятся к новым масштабным ударам по Ирану
США готовятся к новым масштабным ударам по Ирану

Парвиз Шахбазов: «Для увеличения поставок в Европу требуется четкая и долгосрочная политическая рамочная стратегия»

13:47 391

Министр энергетики Парвиз Шахбазов, выступая на министерской сессии в рамках 12-го заседания Консультативного совета Южного газового коридора и 4-го заседания Консультативного совета по зеленой энергетике, заявил, что мир стремительно вступает в «электрический век», обусловленный развитием искусственного интеллекта, дата-центров и цифровизации, и в этих условиях природный газ играет стратегическую роль в надежном обеспечении растущего спроса на энергию.

Он подчеркнул, что «голубое топливо» останется одним из основных столпов энергетической безопасности на десятилетия вперед, отметив важность своевременных инвестиций в сектор. В качестве позитивных достижений были отмечены рост поставок природного газа из Азербайджана в Европу на 56% по сравнению с 2021 годом, увеличение пропускной способности Трансадриатического трубопровода на 1,2 млрд кубометров, а также расширение сети газоснабжения от Юго-Восточной Европы до Ближнего Востока и Центральной Европы.

Было доведено до внимания, что в структуре экспорта газа, составившего в прошлом году 25,2 млрд кубометров, доля Европы достигла примерно 51%, а доля Турции, Грузии и стран-партнеров в регионе суммарно составила 49%. «Азербайджан является надежным поставщиком для Европы, и спрос на наш газ остается высоким. Однако институциональная и финансовая поддержка со стороны потребителей для расширения инфраструктуры все еще недостаточна.

В настоящее время мы работаем над вводом в эксплуатацию четырех проектов в сегменте upstream в период 2026-2029 годов. В текущем году ожидаем добычу первого газа в рамках проекта разработки свободных объемов газа на месторождении «Азери-Чыраг-Гюнешли». Также реализуются еще четыре разведочных проекта на суше и на море. Несмотря на все эти шаги, а также такие позитивные сдвиги, как вхождение компании ADNOC (XRG) из ОАЭ в состав акционеров Южного газового коридора, для существенного увеличения поставок в Европу требуется четкая и долгосрочная политическая рамочная стратегия, подкрепленная конкретными финансовыми механизмами», - добавил министр.

Глава ведомства также акцентировал внимание на текущей ситуации с созданием мощностей возобновляемой энергетики общим объемом 8 ГВт, предназначенных для внутреннего потребления, экспорта и энергообеспечения дата-центров. Были затронуты проекты зеленых энергетических коридоров «Каспий - Черное море – Европа», «Азербайджан - Турция – Европа» (напрямую из Нахчывана и через Армению), а также «Транскаспийский» и «Восток – Запад», включая создание интерконнекторов. Было подчеркнуто, что посредством этих межрегиональных энергетических связей и поставок электроэнергии Азербайджан еще больше укрепит свою роль в обеспечении энергетической безопасности Европы.

Греческие спецслужбы задержали этнического азербайджанца: он следил за авианосцем USS Gerald Ford
Греческие спецслужбы задержали этнического азербайджанца: он следил за авианосцем USS Gerald Ford
13:58 1054
Первые итоги: в дыму над Тегераном рождается новый Восток
Первые итоги: в дыму над Тегераном рождается новый Восток наша аналитика; все еще актуально
04:29 5736
Израиль ликвидировал одного из тузов «Хезболлы»
Израиль ликвидировал одного из тузов «Хезболлы» обновлено 13:58
13:58 3313
Рихард Траутманн о триумфе Азербайджана в Ташкенте и санкциях в отношении Хидаята Гейдарова и Эльджана Гаджиева
Рихард Траутманн о триумфе Азербайджана в Ташкенте и санкциях в отношении Хидаята Гейдарова и Эльджана Гаджиева
13:47 1007
В Греции задержали грузина: его подозревают в шпионаже на Иран
В Греции задержали грузина: его подозревают в шпионаже на Иран
12:49 1145
Алиев принял комиссара ЕС по энергетике и жилищной политике
Алиев принял комиссара ЕС по энергетике и жилищной политике ФОТО; новость дополнена
12:40 951
Утверждены штрафы за курение электронных сигарет в общественных местах
Утверждены штрафы за курение электронных сигарет в общественных местах
12:39 1846
Уиткофф: Иранцы хвастались, что могут изготовить 11 ядерных бомб
Уиткофф: Иранцы хвастались, что могут изготовить 11 ядерных бомб
10:55 2329
Трамп заявил, что может воевать бесконечно
Трамп заявил, что может воевать бесконечно
10:31 1805
Удар по авиабазе США в Бахрейне
Удар по авиабазе США в Бахрейне добавлено видео
09:50 3392
США уничтожают военные объекты Ирана
США уничтожают военные объекты Ирана
08:51 2739
