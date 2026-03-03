USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления
США готовятся к новым масштабным ударам по Ирану
Новость дня
США готовятся к новым масштабным ударам по Ирану

Рихард Траутманн о триумфе Азербайджана в Ташкенте и санкциях в отношении Хидаята Гейдарова и Эльджана Гаджиева

13:47 1010

Директор по перформансу национальной сборной по дзюдо Рихард Траутманн прокомментировал триумф Азербайджана на турнире «Большого шлема» в Ташкенте и коснулся дисциплинарных санкций в отношении олимпийского чемпиона Хидаята Гейдарова и чемпиона Европы Эльджана Гаджиева.

– Как вы оцениваете выступление национальной сборной на турнире «Большого шлема» в Ташкенте?

- В целом оцениваю выступление команды положительно. Мы завоевали 4 золотые, 1 серебряную и 2 бронзовые медали. В мужских соревнованиях заняли первое место, а в общем командном зачете стали вторыми. Это достаточно хороший показатель.

– В чем Вы видите главную причину такого успеха?

- Прежде всего, в соблюдении дисциплины. Спортсмены, которые строго придерживаются дисциплины, добросовестно тренируются, правильно выполняют поставленные задачи и в целом демонстрируют профессиональный подход, в итоге достигают результата.

Мы стараемся подходить к работе комплексно. Как известно, в новом олимпийском цикле в дзюдо были внесены существенные изменения в правила. В соответствии с новыми правилами мы скорректировали тренировочный процесс, изменили подход к подготовке. Кроме того, в тренерском штабе за каждым специалистом закреплены конкретные спортсмены. Дзюдоисты четко знают, какой тренер несет персональную ответственность за их результат, что повышает уровень ответственности обеих сторон.

Медицинское сопровождение, привлечение диетолога, перформанс-анализ — одним словом, созданные Федерацией всесторонние условия сыграли важную роль в достижении успешных результатов.

– Наши дзюдоисты на международном турнире в Узбекистане успешно выступили и в не-вадза (борьба в партере). Чем это можно объяснить?

- На самом деле в этом направлении мы работаем уже давно. Во всех сборных — среди юношей, молодежи и взрослых — ведется целенаправленная работа по не-вадза.

Когда я только приехал, одной из первых проблем, которые я отметил, была слабость азербайджанской команды в данном аспекте. Ранее спортсмены не проявляли большого интереса к тренировкам в партере — они просто не были к этому приучены. Сейчас мы проводим отдельные технические сессии и тренировки по не-вадза. И постепенно уже видим результат.

Например, Балабей Агаев в полуфинале в Ташкенте одержал победу над сильным японским спортсменом Тайки Накамурой именно в не-вадза. Чемпион турнира Омар Раджабли в четырех из пяти поединков выиграл у соперников в партере, применяя удержания (осаэкоми). В частности, японского призера чемпионата мира Сотаро Фудзивару он победил в не-вадза, четко выполнив прием «кудзурэ-ками-сихо-гатамэ». Мурад Фатиев и Кенан Насибов также продемонстрировали качественную борьбу в партере.

Тем не менее у нас еще есть аспекты, которые необходимо развивать, и мы продолжим работу в этом направлении.

– Хидаят Гейдаров также должен был участвовать в этом турнире, однако не смог согнать вес и не был допущен к соревнованиям. Федерация дзюдо Азербайджана сообщила о применении к нему дисциплинарных мер.

- Хидаят - одна из ключевых фигур азербайджанского дзюдо. Он - олимпийский чемпион, чемпион мира и 4-кратный чемпион Европы. Однако вне зависимости от статуса для нас дисциплина - вопрос номер один. Все обязаны соблюдать правила.

К сожалению, в Ташкенте он не смог уложиться в весовую категорию и поэтому не был допущен к соревнованиям. В связи с этим Федерацией были приняты соответствующие меры. Надеюсь, Хидаят сделает выводы. Лично я полностью уверен в его потенциале вновь стать чемпионом мира и Олимпийских игр. Все зависит от него самого и его отношения к делу.

– Есть ли еще спортсмены, к которым у вас есть претензии?

- Безусловно, в рабочем процессе возникают определенные вопросы, и мы стараемся решать их внутри команды. К сожалению, несмотря на неоднократные предупреждения, некоторые спортсмены продолжают нарушать дисциплину. Один из них — Эльджан Гаджиев.

Несмотря на многократные предупреждения, он не сделал выводов, и к нему также были применены соответствующие санкции. У него большой потенциал: он чемпион Европы, призер чемпионата мира. В своей весовой категории он побеждал ведущих дзюдоистов на различных турнирах. Однако для реализации этого потенциала и для того, чтобы стать чемпионом мира и Олимпийских игр, Эльджану необходимо изменить свое отношение к работе, стать более дисциплинированным и профессиональным. Я надеюсь, что он также сделает правильные выводы и внесет необходимые изменения.

– Вы подчеркиваете значение дисциплины в достижении успеха. Иногда талантливым спортсменам делают определенные послабления. Считаете ли Вы, что такие уступки допустимы? Что важнее — талант или дисциплина?

- Я не могу говорить о других сферах, но история спорта показывает: благодаря одному лишь таланту можно дойти лишь до определенного этапа. Если вы хотите подняться на вершину и долго на ней удерживаться, необходимо быть дисциплинированным и профессиональным.

Даже если ваш талант не выдающийся, благодаря дисциплине и упорному труду можно добиться серьезных успехов как в жизни, так и в спорте — вплоть до титула олимпийского и мирового чемпиона. Но исключительно за счет таланта достичь этого невозможно.

Дисциплинированные и трудолюбивые всегда превосходят тех, кто полагается только на талант. Мы стараемся донести эту мысль до сборных команд всех возрастных категорий. Большинство наших спортсменов соблюдают дисциплину и придерживаются правил, и мы уверены, что такой подход положительно скажется на наших результатах.

Греческие спецслужбы задержали этнического азербайджанца: он следил за авианосцем USS Gerald Ford
Греческие спецслужбы задержали этнического азербайджанца: он следил за авианосцем USS Gerald Ford
13:58 1056
Первые итоги: в дыму над Тегераном рождается новый Восток
Первые итоги: в дыму над Тегераном рождается новый Восток наша аналитика; все еще актуально
04:29 5736
Израиль ликвидировал одного из тузов «Хезболлы»
Израиль ликвидировал одного из тузов «Хезболлы» обновлено 13:58
13:58 3314
Рихард Траутманн о триумфе Азербайджана в Ташкенте и санкциях в отношении Хидаята Гейдарова и Эльджана Гаджиева
Рихард Траутманн о триумфе Азербайджана в Ташкенте и санкциях в отношении Хидаята Гейдарова и Эльджана Гаджиева
13:47 1011
В Греции задержали грузина: его подозревают в шпионаже на Иран
В Греции задержали грузина: его подозревают в шпионаже на Иран
12:49 1146
Алиев принял комиссара ЕС по энергетике и жилищной политике
Алиев принял комиссара ЕС по энергетике и жилищной политике ФОТО; новость дополнена
12:40 951
Утверждены штрафы за курение электронных сигарет в общественных местах
Утверждены штрафы за курение электронных сигарет в общественных местах
12:39 1846
Уиткофф: Иранцы хвастались, что могут изготовить 11 ядерных бомб
Уиткофф: Иранцы хвастались, что могут изготовить 11 ядерных бомб
10:55 2329
Трамп заявил, что может воевать бесконечно
Трамп заявил, что может воевать бесконечно
10:31 1805
Удар по авиабазе США в Бахрейне
Удар по авиабазе США в Бахрейне добавлено видео
09:50 3392
США уничтожают военные объекты Ирана
США уничтожают военные объекты Ирана
08:51 2739

ЭТО ВАЖНО

Греческие спецслужбы задержали этнического азербайджанца: он следил за авианосцем USS Gerald Ford
Греческие спецслужбы задержали этнического азербайджанца: он следил за авианосцем USS Gerald Ford
13:58 1056
Первые итоги: в дыму над Тегераном рождается новый Восток
Первые итоги: в дыму над Тегераном рождается новый Восток наша аналитика; все еще актуально
04:29 5736
Израиль ликвидировал одного из тузов «Хезболлы»
Израиль ликвидировал одного из тузов «Хезболлы» обновлено 13:58
13:58 3314
Рихард Траутманн о триумфе Азербайджана в Ташкенте и санкциях в отношении Хидаята Гейдарова и Эльджана Гаджиева
Рихард Траутманн о триумфе Азербайджана в Ташкенте и санкциях в отношении Хидаята Гейдарова и Эльджана Гаджиева
13:47 1011
В Греции задержали грузина: его подозревают в шпионаже на Иран
В Греции задержали грузина: его подозревают в шпионаже на Иран
12:49 1146
Алиев принял комиссара ЕС по энергетике и жилищной политике
Алиев принял комиссара ЕС по энергетике и жилищной политике ФОТО; новость дополнена
12:40 951
Утверждены штрафы за курение электронных сигарет в общественных местах
Утверждены штрафы за курение электронных сигарет в общественных местах
12:39 1846
Уиткофф: Иранцы хвастались, что могут изготовить 11 ядерных бомб
Уиткофф: Иранцы хвастались, что могут изготовить 11 ядерных бомб
10:55 2329
Трамп заявил, что может воевать бесконечно
Трамп заявил, что может воевать бесконечно
10:31 1805
Удар по авиабазе США в Бахрейне
Удар по авиабазе США в Бахрейне добавлено видео
09:50 3392
США уничтожают военные объекты Ирана
США уничтожают военные объекты Ирана
08:51 2739
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться