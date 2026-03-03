Рихард Траутманн о триумфе Азербайджана в Ташкенте и санкциях в отношении Хидаята Гейдарова и Эльджана Гаджиева

Директор по перформансу национальной сборной по дзюдо Рихард Траутманн прокомментировал триумф Азербайджана на турнире «Большого шлема» в Ташкенте и коснулся дисциплинарных санкций в отношении олимпийского чемпиона Хидаята Гейдарова и чемпиона Европы Эльджана Гаджиева.

– Как вы оцениваете выступление национальной сборной на турнире «Большого шлема» в Ташкенте?

- В целом оцениваю выступление команды положительно. Мы завоевали 4 золотые, 1 серебряную и 2 бронзовые медали. В мужских соревнованиях заняли первое место, а в общем командном зачете стали вторыми. Это достаточно хороший показатель.

– В чем Вы видите главную причину такого успеха?

- Прежде всего, в соблюдении дисциплины. Спортсмены, которые строго придерживаются дисциплины, добросовестно тренируются, правильно выполняют поставленные задачи и в целом демонстрируют профессиональный подход, в итоге достигают результата.

Мы стараемся подходить к работе комплексно. Как известно, в новом олимпийском цикле в дзюдо были внесены существенные изменения в правила. В соответствии с новыми правилами мы скорректировали тренировочный процесс, изменили подход к подготовке. Кроме того, в тренерском штабе за каждым специалистом закреплены конкретные спортсмены. Дзюдоисты четко знают, какой тренер несет персональную ответственность за их результат, что повышает уровень ответственности обеих сторон.

Медицинское сопровождение, привлечение диетолога, перформанс-анализ — одним словом, созданные Федерацией всесторонние условия сыграли важную роль в достижении успешных результатов.

– Наши дзюдоисты на международном турнире в Узбекистане успешно выступили и в не-вадза (борьба в партере). Чем это можно объяснить?

- На самом деле в этом направлении мы работаем уже давно. Во всех сборных — среди юношей, молодежи и взрослых — ведется целенаправленная работа по не-вадза.

Когда я только приехал, одной из первых проблем, которые я отметил, была слабость азербайджанской команды в данном аспекте. Ранее спортсмены не проявляли большого интереса к тренировкам в партере — они просто не были к этому приучены. Сейчас мы проводим отдельные технические сессии и тренировки по не-вадза. И постепенно уже видим результат.

Например, Балабей Агаев в полуфинале в Ташкенте одержал победу над сильным японским спортсменом Тайки Накамурой именно в не-вадза. Чемпион турнира Омар Раджабли в четырех из пяти поединков выиграл у соперников в партере, применяя удержания (осаэкоми). В частности, японского призера чемпионата мира Сотаро Фудзивару он победил в не-вадза, четко выполнив прием «кудзурэ-ками-сихо-гатамэ». Мурад Фатиев и Кенан Насибов также продемонстрировали качественную борьбу в партере.

Тем не менее у нас еще есть аспекты, которые необходимо развивать, и мы продолжим работу в этом направлении.