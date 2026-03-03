Рихард Траутманн о триумфе Азербайджана в Ташкенте и санкциях в отношении Хидаята Гейдарова и Эльджана Гаджиева

Директор по перформансу национальной сборной по дзюдо Рихард Траутманн прокомментировал триумф Азербайджана на турнире «Большого шлема» в Ташкенте и коснулся дисциплинарных санкций в отношении олимпийского чемпиона Хидаята Гейдарова и чемпиона Европы Эльджана Гаджиева.
– Как вы оцениваете выступление национальной сборной на турнире «Большого шлема» в Ташкенте?
- В целом оцениваю выступление команды положительно. Мы завоевали 4 золотые, 1 серебряную и 2 бронзовые медали. В мужских соревнованиях заняли первое место, а в общем командном зачете стали вторыми. Это достаточно хороший показатель.
– В чем Вы видите главную причину такого успеха?
- Прежде всего, в соблюдении дисциплины. Спортсмены, которые строго придерживаются дисциплины, добросовестно тренируются, правильно выполняют поставленные задачи и в целом демонстрируют профессиональный подход, в итоге достигают результата.
Мы стараемся подходить к работе комплексно. Как известно, в новом олимпийском цикле в дзюдо были внесены существенные изменения в правила. В соответствии с новыми правилами мы скорректировали тренировочный процесс, изменили подход к подготовке. Кроме того, в тренерском штабе за каждым специалистом закреплены конкретные спортсмены. Дзюдоисты четко знают, какой тренер несет персональную ответственность за их результат, что повышает уровень ответственности обеих сторон.
Медицинское сопровождение, привлечение диетолога, перформанс-анализ — одним словом, созданные Федерацией всесторонние условия сыграли важную роль в достижении успешных результатов.
– Наши дзюдоисты на международном турнире в Узбекистане успешно выступили и в не-вадза (борьба в партере). Чем это можно объяснить?
- На самом деле в этом направлении мы работаем уже давно. Во всех сборных — среди юношей, молодежи и взрослых — ведется целенаправленная работа по не-вадза.
Когда я только приехал, одной из первых проблем, которые я отметил, была слабость азербайджанской команды в данном аспекте. Ранее спортсмены не проявляли большого интереса к тренировкам в партере — они просто не были к этому приучены. Сейчас мы проводим отдельные технические сессии и тренировки по не-вадза. И постепенно уже видим результат.
Например, Балабей Агаев в полуфинале в Ташкенте одержал победу над сильным японским спортсменом Тайки Накамурой именно в не-вадза. Чемпион турнира Омар Раджабли в четырех из пяти поединков выиграл у соперников в партере, применяя удержания (осаэкоми). В частности, японского призера чемпионата мира Сотаро Фудзивару он победил в не-вадза, четко выполнив прием «кудзурэ-ками-сихо-гатамэ». Мурад Фатиев и Кенан Насибов также продемонстрировали качественную борьбу в партере.
Тем не менее у нас еще есть аспекты, которые необходимо развивать, и мы продолжим работу в этом направлении.
– Хидаят Гейдаров также должен был участвовать в этом турнире, однако не смог согнать вес и не был допущен к соревнованиям. Федерация дзюдо Азербайджана сообщила о применении к нему дисциплинарных мер.
- Хидаят - одна из ключевых фигур азербайджанского дзюдо. Он - олимпийский чемпион, чемпион мира и 4-кратный чемпион Европы. Однако вне зависимости от статуса для нас дисциплина - вопрос номер один. Все обязаны соблюдать правила.
К сожалению, в Ташкенте он не смог уложиться в весовую категорию и поэтому не был допущен к соревнованиям. В связи с этим Федерацией были приняты соответствующие меры. Надеюсь, Хидаят сделает выводы. Лично я полностью уверен в его потенциале вновь стать чемпионом мира и Олимпийских игр. Все зависит от него самого и его отношения к делу.
– Есть ли еще спортсмены, к которым у вас есть претензии?
- Безусловно, в рабочем процессе возникают определенные вопросы, и мы стараемся решать их внутри команды. К сожалению, несмотря на неоднократные предупреждения, некоторые спортсмены продолжают нарушать дисциплину. Один из них — Эльджан Гаджиев.
Несмотря на многократные предупреждения, он не сделал выводов, и к нему также были применены соответствующие санкции. У него большой потенциал: он чемпион Европы, призер чемпионата мира. В своей весовой категории он побеждал ведущих дзюдоистов на различных турнирах. Однако для реализации этого потенциала и для того, чтобы стать чемпионом мира и Олимпийских игр, Эльджану необходимо изменить свое отношение к работе, стать более дисциплинированным и профессиональным. Я надеюсь, что он также сделает правильные выводы и внесет необходимые изменения.
– Вы подчеркиваете значение дисциплины в достижении успеха. Иногда талантливым спортсменам делают определенные послабления. Считаете ли Вы, что такие уступки допустимы? Что важнее — талант или дисциплина?
- Я не могу говорить о других сферах, но история спорта показывает: благодаря одному лишь таланту можно дойти лишь до определенного этапа. Если вы хотите подняться на вершину и долго на ней удерживаться, необходимо быть дисциплинированным и профессиональным.
Даже если ваш талант не выдающийся, благодаря дисциплине и упорному труду можно добиться серьезных успехов как в жизни, так и в спорте — вплоть до титула олимпийского и мирового чемпиона. Но исключительно за счет таланта достичь этого невозможно.
Дисциплинированные и трудолюбивые всегда превосходят тех, кто полагается только на талант. Мы стараемся донести эту мысль до сборных команд всех возрастных категорий. Большинство наших спортсменов соблюдают дисциплину и придерживаются правил, и мы уверены, что такой подход положительно скажется на наших результатах.