Греческие спецслужбы задержали этнического азербайджанца: он следил за авианосцем USS Gerald Ford

Греческие спецслужбы задержали гражданина Грузии азербайджанского происхождения, который, по данным следствия, вел наблюдение за военно‑морской базой НАТО и, в частности, за американским авианосцем USS Gerald R. Ford на острове Крит. Греческие СМИ сообщают, что оперативная группа Национальной разведывательной службы (EYP) следила за 36‑летним мужчиной почти месяц и задержала его в момент, когда он собирался покинуть страну через международный аэропорт Афины имени Элефтериоса Венизелоса. Имя азербайджанца не раскрывается. После задержания его доставили в штаб‑квартиру EYP в Афинах. По данным следствия, он в течение некоторого времени фотографировал секретные военные объекты на Крите, включая авианосец USS Gerald Ford, и отслеживал перемещения военных кораблей. Авианосец несколько дней назад взял курс в регион Персидского залива для участия в операциях против Ирана и 22 февраля зашел на Крит для технического обслуживания.

Мужчина прибыл в город Ханью, город на севере Крита, 2 февраля прямым рейсом из Германии и проживал в отеле недалеко от залива Суды. По информации телеканала ERT, наблюдение за подозреваемым началось 3 февраля, когда он снял номер в отеле с видом на бухту Суда. По другим источникам, греческие органы безопасности с 10 февраля вели за подозреваемым скрытое наблюдение, отслеживая его передвижения и контакты в районе залива Суда. 16 февраля он попытался переехать в тот же отель, где останавливался 26-летний азербайджанец, арестованный прошлым летом за шпионаж в пользу Ирана, но свободных номеров не оказалось. Из этого отеля хорошо видны военные базы НАТО и Великобритании. Источник в греческих спецслужбах сообщил, что 24 февраля задержанный вновь находился на побережье залива Суда и делал фотографии. 27 февраля шпион отправился в Афины и появился в аэропорту имени Элефтериоса Венизелоса, при этом руководители EYP не знали, куда он направляется. Однако в тот же день этот человек вернулся на Крит, скорее всего, по указанию Ирана. Вскоре после этого были усилены меры безопасности вокруг военных объектов на Крите, включая военно-морскую базу НАТО, в связи с началом военных операций США и Израиля против Ирана. 2 марта он вернулся в Афины, где и был задержан при попытке вылета из страны.