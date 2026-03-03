МЧС обратилось к населению

Министерство по чрезвычайным ситуациям обратилось к населению по поводу пожарной безопасности в связи с празднованием сегодня «Од чершенбеси».
В обращении МЧС призвало население строго соблюдать правила пожарной безопасности во время организации и проведения церемоний, связанных с праздником Новруз, в том числе разведением костров.
В обращении говорится: «Праздничный костер следует разжигать вне дома, автомобиля, на безопасном удалении от электропроводов, деревьев и других легковоспламеняющихся предметов;
- Малолетние, собирающиеся у костра, должны находиться под присмотром взрослых;
- Будьте осторожны, перепрыгивая через костер;
- Костер необходимо держать под контролем до его полного тушения;
- свечи, зажженные на столах, нельзя оставлять без присмотра.
Также следует учитывать, что костры считаются особенно опасными в ветреную погоду.
Помните: использование пиротехники запрещено!»