МЧС обратилось к населению

Министерство по чрезвычайным ситуациям обратилось к населению по поводу пожарной безопасности в связи с празднованием сегодня «Од чершенбеси».

В обращении МЧС призвало население строго соблюдать правила пожарной безопасности во время организации и проведения церемоний, связанных с праздником Новруз, в том числе разведением костров.