США готовятся к новым масштабным ударам по Ирану
США готовятся к новым масштабным ударам по Ирану

МЧС обратилось к населению

14:25 405

Министерство по чрезвычайным ситуациям обратилось к населению по поводу пожарной безопасности в связи с празднованием сегодня «Од чершенбеси».

В обращении МЧС призвало население строго соблюдать правила пожарной безопасности во время организации и проведения церемоний, связанных с праздником Новруз, в том числе разведением костров.

В обращении говорится: «Праздничный костер следует разжигать вне дома, автомобиля, на безопасном удалении от электропроводов, деревьев и других легковоспламеняющихся предметов;

- Малолетние, собирающиеся у костра, должны находиться под присмотром взрослых;

- Будьте осторожны, перепрыгивая через костер;

- Костер необходимо держать под контролем до его полного тушения;

- свечи, зажженные на столах, нельзя оставлять без присмотра.

Также следует учитывать, что костры считаются особенно опасными в ветреную погоду.

Помните: использование пиротехники запрещено!»

Греческие спецслужбы задержали этнического азербайджанца: он следил за авианосцем USS Gerald Ford
Греческие спецслужбы задержали этнического азербайджанца: он следил за авианосцем USS Gerald Ford
13:58 1059
Первые итоги: в дыму над Тегераном рождается новый Восток
Первые итоги: в дыму над Тегераном рождается новый Восток наша аналитика; все еще актуально
04:29 5737
Израиль ликвидировал одного из тузов «Хезболлы»
Израиль ликвидировал одного из тузов «Хезболлы» обновлено 13:58
13:58 3317
Рихард Траутманн о триумфе Азербайджана в Ташкенте и санкциях в отношении Хидаята Гейдарова и Эльджана Гаджиева
Рихард Траутманн о триумфе Азербайджана в Ташкенте и санкциях в отношении Хидаята Гейдарова и Эльджана Гаджиева
13:47 1015
В Греции задержали грузина: его подозревают в шпионаже на Иран
В Греции задержали грузина: его подозревают в шпионаже на Иран
12:49 1148
Алиев принял комиссара ЕС по энергетике и жилищной политике
Алиев принял комиссара ЕС по энергетике и жилищной политике ФОТО; новость дополнена
12:40 953
Утверждены штрафы за курение электронных сигарет в общественных местах
Утверждены штрафы за курение электронных сигарет в общественных местах
12:39 1847
Уиткофф: Иранцы хвастались, что могут изготовить 11 ядерных бомб
Уиткофф: Иранцы хвастались, что могут изготовить 11 ядерных бомб
10:55 2329
Трамп заявил, что может воевать бесконечно
Трамп заявил, что может воевать бесконечно
10:31 1806
Удар по авиабазе США в Бахрейне
Удар по авиабазе США в Бахрейне добавлено видео
09:50 3392
США уничтожают военные объекты Ирана
США уничтожают военные объекты Ирана
08:51 2739

