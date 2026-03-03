Следуя завету Хаменеи: «Устроим огромный пожар в регионе»

Иранские силы начали реализацию плана, подготовленного аятоллой Али Хаменеи и командованием КСИР. Цель этого плана — устроить «огромный пожар» в регионе и создать тотальный хаос. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на источник в иранских элитах.

Источник в режиме сообщил Financial Times, что верховный лидер, убитый в ходе первой волны ударов по Тегерану в субботу, и его соратники начали разрабатывать «подробный» план после разрушительной 12-дневной войны Израиля против исламской республики в июне прошлого года. По его словам, этот план включал нападения на энергетические объекты и аэропорты, которые могли бы вызвать сбои в воздушном сообщении в регионе. «У нас не было иного выбора, кроме как обострить ситуацию и устроить большой пожар, чтобы все увидели», — сказал источник в режиме. «Когда были пересечены наши красные линии в нарушение всех международных законов, мы больше не могли придерживаться правил игры». План был реализован, несмотря на гибель Хаменеи и по меньшей мере полдюжины высокопоставленных иранских военных и сотрудников разведки, включая министра обороны и главу элитного Корпуса стражей исламской революции, в результате массированных бомбардировок со стороны США и Израиля. Аятолла Алиреза Арафи, один из членов временного совета из трех человек, созданного через несколько часов после смерти Хаменеи, заявил в видеообращении в понедельник, что «эта война идет достойно, по замыслу Хаменеи».

Как сообщалось, вчера в момент открытия мировых фондовых рынков Иран нанес удары беспилотниками по крупным энергетическим объектам в регионе Персидского залива, включая гигантский нефтеперерабатывающий завод Aramco в Саудовской Аравии и завод по производству сжиженного газа в Катаре. Корпус стражей исламской революции заявил о закрытии Ормузского пролива для нефтяных танкеров и о том, что «не допустит транспортировки ни капли нефти» из региона. Амир Али Джаббари, советник командующего Корпусом стражей исламской революции Ирана, заявил в понедельник, что силы Корпуса будут сжигать любые суда, пытающиеся пройти через Ормузский пролив, и наносить удары по «вражеским нефтепроводам». В телевизионном интервью генерал Джаббари добавил: «Мы не позволим ни капле нефти покинуть регион... Цена на нефть может достичь 200 долларов в ближайшие несколько дней». С момента начала войны между США и Израилем иранские беспилотники также наносили удары по отелям, аэропортам и портам в таких странах, как Объединенные Арабские Эмираты, Кувейт, Ирак, Оман и Бахрейн. Иран обстреливал ракетами и беспилотниками американские базы по всему региону и, предположительно, нанес удар по британской базе на Кипре.