USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления
США готовятся к новым масштабным ударам по Ирану
Новость дня
США готовятся к новым масштабным ударам по Ирану

Следуя завету Хаменеи: «Устроим огромный пожар в регионе»

Отдел информации
14:30 459

Иранские силы начали реализацию плана, подготовленного аятоллой Али Хаменеи и командованием КСИР. Цель этого плана — устроить «огромный пожар» в регионе и создать тотальный хаос. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на источник в иранских элитах.

Иранские силы начали реализацию плана, подготовленного аятоллой Али Хаменеи и командованием КСИР. Цель этого плана — устроить «огромный пожар» в регионе и создать тотальный хаос

Источник в режиме сообщил Financial Times, что верховный лидер, убитый в ходе первой волны ударов по Тегерану в субботу, и его соратники начали разрабатывать «подробный» план после разрушительной 12-дневной войны Израиля против исламской республики в июне прошлого года. По его словам, этот план включал нападения на энергетические объекты и аэропорты, которые могли бы вызвать сбои в воздушном сообщении в регионе.

«У нас не было иного выбора, кроме как обострить ситуацию и устроить большой пожар, чтобы все увидели», — сказал источник в режиме. «Когда были пересечены наши красные линии в нарушение всех международных законов, мы больше не могли придерживаться правил игры».

План был реализован, несмотря на гибель Хаменеи и по меньшей мере полдюжины высокопоставленных иранских военных и сотрудников разведки, включая министра обороны и главу элитного Корпуса стражей исламской революции, в результате массированных бомбардировок со стороны США и Израиля. Аятолла Алиреза Арафи, один из членов временного совета из трех человек, созданного через несколько часов после смерти Хаменеи, заявил в видеообращении в понедельник, что «эта война идет достойно, по замыслу Хаменеи».

Вчера в момент открытия мировых фондовых рынков Иран нанес удары беспилотниками по крупным энергетическим объектам в регионе Персидского залива, включая гигантский нефтеперерабатывающий завод Aramco в Саудовской Аравии и завод по производству сжиженного газа в Катаре

Как сообщалось, вчера в момент открытия мировых фондовых рынков Иран нанес удары беспилотниками по крупным энергетическим объектам в регионе Персидского залива, включая гигантский нефтеперерабатывающий завод Aramco в Саудовской Аравии и завод по производству сжиженного газа в Катаре. Корпус стражей исламской революции заявил о закрытии Ормузского пролива для нефтяных танкеров и о том, что «не допустит транспортировки ни капли нефти» из региона.

Амир Али Джаббари, советник командующего Корпусом стражей исламской революции Ирана, заявил в понедельник, что силы Корпуса будут сжигать любые суда, пытающиеся пройти через Ормузский пролив, и наносить удары по «вражеским нефтепроводам».

В телевизионном интервью генерал Джаббари добавил: «Мы не позволим ни капле нефти покинуть регион... Цена на нефть может достичь 200 долларов в ближайшие несколько дней».

С момента начала войны между США и Израилем иранские беспилотники также наносили удары по отелям, аэропортам и портам в таких странах, как Объединенные Арабские Эмираты, Кувейт, Ирак, Оман и Бахрейн. Иран обстреливал ракетами и беспилотниками американские базы по всему региону и, предположительно, нанес удар по британской базе на Кипре.

Иран обстреливал ракетами и беспилотниками американские базы по всему региону и, предположительно, нанес удар по британской базе на Кипре

«Это будет продолжаться, и будет дальнейшая эскалация», - сказал источник в иранских элитах. - Чего они ожидали? Если целью станет глава исламской республики, неужели они думают, что ничего не произойдет?»

Источник сообщил, что план Хаменеи также включает создание механизма децентрализации процесса принятия военных решений и предоставление командирам воинских частей возможности принимать решения независимо.

По словам источника, во время войны в июне «командование исходило сверху». Но «теперь же силы на местах уже знают, что им нужно делать, и при этом находятся в полной координации с командным центром».

Источник в режиме заявил, что ответные меры, в том числе против таких объектов, как отели в Дубае, «делают любое место, где размещаются американцы, небезопасным, и никто не захочет там останавливаться». Он добавил, что богатые нефтью соседи Ирана в Персидском заливе теперь «столкнутся с повышенным инвестиционным риском». «Инвесторы скажут им: вы находитесь рядом с Ираном, и в любой момент ракета может упасть посреди вашей страны», — сказал источник, близкий к ситуации.

Греческие спецслужбы задержали этнического азербайджанца: он следил за авианосцем USS Gerald Ford
Греческие спецслужбы задержали этнического азербайджанца: он следил за авианосцем USS Gerald Ford
13:58 1061
Первые итоги: в дыму над Тегераном рождается новый Восток
Первые итоги: в дыму над Тегераном рождается новый Восток наша аналитика; все еще актуально
04:29 5738
Израиль ликвидировал одного из тузов «Хезболлы»
Израиль ликвидировал одного из тузов «Хезболлы» обновлено 13:58
13:58 3318
Рихард Траутманн о триумфе Азербайджана в Ташкенте и санкциях в отношении Хидаята Гейдарова и Эльджана Гаджиева
Рихард Траутманн о триумфе Азербайджана в Ташкенте и санкциях в отношении Хидаята Гейдарова и Эльджана Гаджиева
13:47 1017
В Греции задержали грузина: его подозревают в шпионаже на Иран
В Греции задержали грузина: его подозревают в шпионаже на Иран
12:49 1149
Алиев принял комиссара ЕС по энергетике и жилищной политике
Алиев принял комиссара ЕС по энергетике и жилищной политике ФОТО; новость дополнена
12:40 953
Утверждены штрафы за курение электронных сигарет в общественных местах
Утверждены штрафы за курение электронных сигарет в общественных местах
12:39 1848
Уиткофф: Иранцы хвастались, что могут изготовить 11 ядерных бомб
Уиткофф: Иранцы хвастались, что могут изготовить 11 ядерных бомб
10:55 2330
Трамп заявил, что может воевать бесконечно
Трамп заявил, что может воевать бесконечно
10:31 1806
Удар по авиабазе США в Бахрейне
Удар по авиабазе США в Бахрейне добавлено видео
09:50 3392
США уничтожают военные объекты Ирана
США уничтожают военные объекты Ирана
08:51 2739

ЭТО ВАЖНО

Греческие спецслужбы задержали этнического азербайджанца: он следил за авианосцем USS Gerald Ford
Греческие спецслужбы задержали этнического азербайджанца: он следил за авианосцем USS Gerald Ford
13:58 1061
Первые итоги: в дыму над Тегераном рождается новый Восток
Первые итоги: в дыму над Тегераном рождается новый Восток наша аналитика; все еще актуально
04:29 5738
Израиль ликвидировал одного из тузов «Хезболлы»
Израиль ликвидировал одного из тузов «Хезболлы» обновлено 13:58
13:58 3318
Рихард Траутманн о триумфе Азербайджана в Ташкенте и санкциях в отношении Хидаята Гейдарова и Эльджана Гаджиева
Рихард Траутманн о триумфе Азербайджана в Ташкенте и санкциях в отношении Хидаята Гейдарова и Эльджана Гаджиева
13:47 1017
В Греции задержали грузина: его подозревают в шпионаже на Иран
В Греции задержали грузина: его подозревают в шпионаже на Иран
12:49 1149
Алиев принял комиссара ЕС по энергетике и жилищной политике
Алиев принял комиссара ЕС по энергетике и жилищной политике ФОТО; новость дополнена
12:40 953
Утверждены штрафы за курение электронных сигарет в общественных местах
Утверждены штрафы за курение электронных сигарет в общественных местах
12:39 1848
Уиткофф: Иранцы хвастались, что могут изготовить 11 ядерных бомб
Уиткофф: Иранцы хвастались, что могут изготовить 11 ядерных бомб
10:55 2330
Трамп заявил, что может воевать бесконечно
Трамп заявил, что может воевать бесконечно
10:31 1806
Удар по авиабазе США в Бахрейне
Удар по авиабазе США в Бахрейне добавлено видео
09:50 3392
США уничтожают военные объекты Ирана
США уничтожают военные объекты Ирана
08:51 2739
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться