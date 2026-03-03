USD 1.7000
США готовятся к новым масштабным ударам по Ирану
США готовятся к новым масштабным ударам по Ирану

Спикер парламента Армении о безопасности Зангезурского коридора

Происходящие вокруг Ирана и на Ближнем Востоке события не представляют опасности для проекта TRIPP. Об этом заявил в беседе с журналистами в Национальном cобрании 3 марта спикер парламента Армении Ален Симонян.

«Мы очень сожалеем о жертвах, которые имеют место, и надеемся, что эти события продлятся недолго. Ведь все это происходит непосредственно с нашим соседом, что не может нас не беспокоить. В то же время мы понимаем, что это очень большой геополитический вопрос и даже, возможно, одна из крупнейших войн, которая, слава Богу, с нами никак не связана. И мы надеемся, что это никоим образом не коснется интересов Армении», - сказал Симонян.

Председатель НС вместе с тем считает весьма приятным обстоятельством то, что на фоне войны Армения и Азербайджан смогли «вместе найти контуры мира».

Говоря о существующих для Армении вызовах в контексте этих событий, глава парламента подчеркнул, что Еревану необходимо оградиться от всего этого. «Необходимо оградить Республику Армения от какого-либо процесса, который может поставить под удар мирный процесс», - убежден Симонян.

