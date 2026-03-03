Омбудсмен представила в Милли Меджлисе доклад за 2025 год

3 марта 2026 года уполномоченный по правам человека (омбудсмен) Азербайджанской Республики Сабина Алиева представила в Милли Меджлисе доклад на тему «Защита прав человека в Азербайджанской Республике» за 2025 год.

Затем состоялось посещение Аллеи шехидов, где была почтена память шехидов, отдавших свои жизни за суверенитет и территориальную целостность Азербайджана.

Перед выступлением омбудсмен и сотрудники Аппарата омбудсмена посетили могилу общенационального лидера Гейдара Алиева и с глубоким уважением почтили его память. Также они почтили память выдающегося офтальмолога-ученого, академика Зарифы Алиевой на Аллее почетного захоронения.

После этого в интервью представителям СМИ Сабина Алиева рассказала о том, какие вопросы будут обсуждаться во время презентации ее годового доклада в Милли Меджлисе.

Омбудсмен заявила, что представленные в докладе предложения и рекомендации служат эффективному обеспечению защиты прав различных групп населения.

В ходе своего выступления в Милли Меджлисе омбудсмен представила обширную информацию о ситуации с защитой прав и свобод человека в Азербайджане за прошедший год, о проделанной работе, текущих проблемах и предстоящих задачах.

В своем докладе омбудсмен представила в общей сложности 94 предложения и рекомендации в целях повышения эффективности обеспечения и защиты прав и свобод человека в Азербайджане.

Отметим, что доклад омбудсмена за 2025 год был размещен на официальном сайте института и передан соответствующим средствам массовой информации для распространения среди широкой общественности.