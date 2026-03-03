USD 1.7000
США готовятся к новым масштабным ударам по Ирану
США готовятся к новым масштабным ударам по Ирану

Омбудсмен представила в Милли Меджлисе доклад за 2025 год

14:56 463

3 марта 2026 года уполномоченный по правам человека (омбудсмен) Азербайджанской Республики Сабина Алиева представила в Милли Меджлисе доклад на тему «Защита прав человека в Азербайджанской Республике» за 2025 год.

Перед выступлением омбудсмен и сотрудники Аппарата омбудсмена посетили могилу общенационального лидера Гейдара Алиева и с глубоким уважением почтили его память. Также они почтили память выдающегося офтальмолога-ученого, академика Зарифы Алиевой на Аллее почетного захоронения.

Затем состоялось посещение Аллеи шехидов, где была почтена память шехидов, отдавших свои жизни за суверенитет и территориальную целостность Азербайджана.

После этого в интервью представителям СМИ Сабина Алиева рассказала о том, какие вопросы будут обсуждаться во время презентации ее годового доклада в Милли Меджлисе.

Омбудсмен заявила, что представленные в докладе предложения и рекомендации служат эффективному обеспечению защиты прав различных групп населения.

В ходе своего выступления в Милли Меджлисе омбудсмен представила обширную информацию о ситуации с защитой прав и свобод человека в Азербайджане за прошедший год, о проделанной работе, текущих проблемах и предстоящих задачах.

В своем докладе омбудсмен представила в общей сложности 94 предложения и рекомендации в целях повышения эффективности обеспечения и защиты прав и свобод человека в Азербайджане.

Отметим, что доклад омбудсмена за 2025 год был размещен на официальном сайте института и передан соответствующим средствам массовой информации для распространения среди широкой общественности.

Иранские ракеты бьют по арабским странам и Израилю: мощные взрывы в Тель-Авиве
Иранские ракеты бьют по арабским странам и Израилю: мощные взрывы в Тель-Авиве
15:14 3150
С кем американцы разговаривают в Тегеране?
С кем американцы разговаривают в Тегеране?
05:52 8160
Москва благодарит Баку
Москва благодарит Баку
15:25 1263
Следуя завету Хаменеи: «Устроим огромный пожар в регионе»
Следуя завету Хаменеи: «Устроим огромный пожар в регионе»
14:30 2495
Иранская элита в шоке: уничтожен «Сараллах»
Иранская элита в шоке: уничтожен «Сараллах»
04:59 14139
Ильхам Алиев о будущем азербайджанского газа на европейском рынке
Ильхам Алиев о будущем азербайджанского газа на европейском рынке
15:07 3329
Омбудсмен представила в Милли Меджлисе доклад за 2025 год
Омбудсмен представила в Милли Меджлисе доклад за 2025 год
14:56 464
Греческие спецслужбы задержали этнического азербайджанца: он следил за авианосцем USS Gerald Ford
Греческие спецслужбы задержали этнического азербайджанца: он следил за авианосцем USS Gerald Ford
13:58 2568
Первые итоги: в дыму над Тегераном рождается новый Восток
Первые итоги: в дыму над Тегераном рождается новый Восток
04:29 6122
Израиль ликвидировал одного из тузов «Хезболлы»
Израиль ликвидировал одного из тузов «Хезболлы»
13:58 3998
Рихард Траутманн о триумфе Азербайджана в Ташкенте и санкциях в отношении Хидаята Гейдарова и Эльджана Гаджиева
Рихард Траутманн о триумфе Азербайджана в Ташкенте и санкциях в отношении Хидаята Гейдарова и Эльджана Гаджиева
13:47 1993

