Кямран Алиев встретился с высокопоставленным прокурором РФ

Как сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры АР, на встрече была подчеркнута динамика развития дружественных и кооперативных отношений между Азербайджаном и Россией благодаря совместным усилиям и политической воле глав государств.

Было отмечено, что высокий уровень стратегического партнерства между двумя странами и непрерывный характер межгосударственного диалога создают прочную основу для дальнейшего углубления сотрудничества в политической, экономической, транспортно-логистической и гуманитарной сферах.

Эти отношения также имеют большое значение с точки зрения укрепления связей между правоохранительными и прокурорскими органами.

Выражая благодарность за оказанное гостеприимство, Петр Городов отметил высокий уровень отношений между прокурорскими органами двух стран. Он высоко оценил профессиональную и качественную подготовку запросов, направленных по уголовным делам, а также тот факт, что по преступлению, совершенному много лет назад в Российской Федерации, в Азербайджане было возбуждено уголовное дело, и виновные были привлечены к уголовной ответственности.

Кроме того, Городов пригласил Азербайджан к участию в важных международных мероприятиях, которые состоятся в течение текущего года.

В свою очередь, К.Алиев подчеркнул, что развитие международных мероприятий и отношений с партнерами имеет большое значение для Генеральной прокуратуры.

Стороны выразили уверенность в том, что тесное сотрудничество и дружеские отношения, существующие между органами прокуратуры Азербайджана и России, будут и впредь успешно развиваться во всех направлениях.