США готовятся к новым масштабным ударам по Ирану
США готовятся к новым масштабным ударам по Ирану

Кямран Алиев встретился с высокопоставленным прокурором РФ

15:14

Генеральный прокурор Азербайджана Кямран Алиев принял заместителя генерального прокурора Российской Федерации Петра Городова, находящегося с визитом в Азербайджане.

Как сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры АР, на встрече была подчеркнута динамика развития дружественных и кооперативных отношений между Азербайджаном и Россией благодаря совместным усилиям и политической воле глав государств.

Было отмечено, что высокий уровень стратегического партнерства между двумя странами и непрерывный характер межгосударственного диалога создают прочную основу для дальнейшего углубления сотрудничества в политической, экономической, транспортно-логистической и гуманитарной сферах.

Эти отношения также имеют большое значение с точки зрения укрепления связей между правоохранительными и прокурорскими органами.

Выражая благодарность за оказанное гостеприимство, Петр Городов отметил высокий уровень отношений между прокурорскими органами двух стран. Он высоко оценил профессиональную и качественную подготовку запросов, направленных по уголовным делам, а также тот факт, что по преступлению, совершенному много лет назад в Российской Федерации, в Азербайджане было возбуждено уголовное дело, и виновные были привлечены к уголовной ответственности.

Кроме того, Городов пригласил Азербайджан к участию в важных международных мероприятиях, которые состоятся в течение текущего года.

В свою очередь, К.Алиев подчеркнул, что развитие международных мероприятий и отношений с партнерами имеет большое значение для Генеральной прокуратуры.

Стороны выразили уверенность в том, что тесное сотрудничество и дружеские отношения, существующие между органами прокуратуры Азербайджана и России, будут и впредь успешно развиваться во всех направлениях.

Иранские ракеты бьют по арабским странам и Израилю: мощные взрывы в Тель-Авиве
Иранские ракеты бьют по арабским странам и Израилю: мощные взрывы в Тель-Авиве
15:14
С кем американцы разговаривают в Тегеране?
С кем американцы разговаривают в Тегеране?
05:52
Москва благодарит Баку
Москва благодарит Баку
15:25
Следуя завету Хаменеи: «Устроим огромный пожар в регионе»
Следуя завету Хаменеи: «Устроим огромный пожар в регионе»
14:30
Иранская элита в шоке: уничтожен «Сараллах»
Иранская элита в шоке: уничтожен «Сараллах»
04:59
Ильхам Алиев о будущем азербайджанского газа на европейском рынке
Ильхам Алиев о будущем азербайджанского газа на европейском рынке
15:07
Омбудсмен представила в Милли Меджлисе доклад за 2025 год
Омбудсмен представила в Милли Меджлисе доклад за 2025 год
14:56
Греческие спецслужбы задержали этнического азербайджанца: он следил за авианосцем USS Gerald Ford
Греческие спецслужбы задержали этнического азербайджанца: он следил за авианосцем USS Gerald Ford
13:58
Первые итоги: в дыму над Тегераном рождается новый Восток
Первые итоги: в дыму над Тегераном рождается новый Восток
04:29
Израиль ликвидировал одного из тузов «Хезболлы»
Израиль ликвидировал одного из тузов «Хезболлы»
13:58
Рихард Траутманн о триумфе Азербайджана в Ташкенте и санкциях в отношении Хидаята Гейдарова и Эльджана Гаджиева
Рихард Траутманн о триумфе Азербайджана в Ташкенте и санкциях в отношении Хидаята Гейдарова и Эльджана Гаджиева
13:47

