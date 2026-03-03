Москва благодарит Баку

USD 1.7000
3 марта состоялся телефонный разговор премьер-министра Азербайджана Али Асадова с председателем правительства России Михаилом Мишустиным.

В ходе телефонного разговора, как сообщили в Кабмине, были обсуждены актуальные вопросы азербайджано-российского торгово-экономического сотрудничества. Отмечена положительная динамика роста товарооборота. Рассмотрены вопросы «реализации совместных проектов в различных сферах, представляющих взаимный интерес».

Во время разговора российская сторона выразила признательность руководству Азербайджана за оказанное содействие в оперативной эвакуации граждан Российской Федерации из Исламской Республики Иран в условиях сложной региональной обстановки.

Главы правительств отметили важность вчерашнего визита российской правительственной делегации, возглавляемой заместителем председателя правительства, в Баку, приветствовали договоренность о проведении в апреле текущего года в Азербайджане очередного заседания Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству.

Пользуясь возможностью, Асадов поздравил Мишустина с 60-летним юбилеем, пожелав ему дальнейших успехов в государственной деятельности.

