США готовятся к новым масштабным ударам по Ирану
Новость дня
США готовятся к новым масштабным ударам по Ирану

Истребители стирают правительственные здания в Тегеране

Отдел информации
16:00 413

Около 100 истребителей ВВС Израиля нанесли удар по комплексу зданий руководства Исламской Республики Иран в центре Тегерана, сбросив более 250 бомб. Об этом сообщает корреспондент Iran International в Израиле.

Представитель армии Израиля Камаль Панхаси, выступая на фарси, заявил во вторник, 3 марта, что «в течение прошлой ночи десятки истребителей ВВС (Израиля) нанесли удар по комплексу зданий руководства исламской республики в центре Тегерана».

По утверждению Панхаси, «в ходе этой атаки десятки бомб попали в президентский офис, здание Высшего совета национальной безопасности, место проведения заседаний Высшего совета, офицерскую академию армии (Ирана) и другие правительственные здания».

Представитель армии Израиля сказал, что на фоне сложной экономической ситуации в Иране и после подавления внутренних протестов лидеры исламской республики проводят встречи для продвижения планов войны против Израиля и региона.

