США готовятся к новым масштабным ударам по Ирану
США готовятся к новым масштабным ударам по Ирану

Турция не исключает: арабы могут дать сдачи

Руслан Баширли, спецкор, Анкара
16:07 270

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил, что продолжающиеся операции на Ближнем Востоке угрожают стабильности региона. Турецкий министр отметил, что прямые удары Ирана по американским базам в арабских странах увеличивают вероятность перерастания конфликта в более масштабный региональный кризис безопасности.

Фидан также подчеркнул в заявлении журналистам, что возможность закрытия Ормузского пролива может вызвать серьезные колебания на мировых финансовых и энергетических рынках. «Этот фактор может вынудить Соединенные Штаты принять незамедлительные меры в отношении Ирана», — заявил турецкий министр.

Фидан подчеркнул, что атака США не привела к мобилизации иранских прокси-сил в регионе и что в настоящее время среди иранского населения нет волны протестов, которая могла бы привести к смене режима. Турецкий министр отметил, что Израиль хочет смены режима в Иране, в то время как США хотят полностью устранить Тегеран как угрозу.

Фидан также затронул тему нападений Ирана на остров Кипр, заявив, что для населенного турками севера острова серьезных рисков нет, а риски для населенного греками юга будут ограниченными. Фидан также упомянул утверждения о том, что арабские страны ответят Тегерану после того, как Иран нанес ракетные удары по странам Персидского залива. Он не исключил, что эта информация вполне может быть правдой.

Говоря о возможности того, что иранские атаки в регионе могут быть направлены против Турции, Фидан отметил, что Анкара обладает возможностью защитить себя. «У Турции есть и воля, и сила, чтобы защитить себя самостоятельно», — сказал Фидан.

