США готовятся к новым масштабным ударам по Ирану
США готовятся к новым масштабным ударам по Ирану

Новый министр обороны Ирана не прожил и дня

16:34 2308

Назначенный накануне исполняющим обязанности министра обороны Ирана генерал Маджид ибн аль-Реза убит, сообщают СМИ, связанные с КСИР.

Информацию подтверждает 12 Канал Израиля.

О его назначении на этот пост накануне сообщала канцелярия президента ИРИ.

Его предшественник Азиз Насирзаде погиб 28 февраля 2026 года — в первый день начала кампании Израиля и США против Ирана.

Ранее в ЦАХАЛ заявили, что нанесли удар по высокопоставленному командиру иранской армии.

28 февраля была начата масштабная военная операция «Эпическая ярость», направленная на уничтожение ядерной и ракетной программ Ирана. США присоединились к ударам израильской армии по Тегерану.

Женская сборная Азербайджана по футболу обыграла Северную Македонию
Женская сборная Азербайджана по футболу обыграла Северную Македонию Отбор на ЧМ-2027
17:40 164
Трамп: Я сказал иранцам: «Слишком поздно!»
Трамп: Я сказал иранцам: «Слишком поздно!» обновлено 17:23
17:23 2582
Катар ищет иранских пилотов
Катар ищет иранских пилотов
16:41 1841
Новый министр обороны Ирана не прожил и дня
Новый министр обороны Ирана не прожил и дня
16:34 2309
Израиль бьет по командирам «Хезболлы»
Израиль бьет по командирам «Хезболлы» обновлено 16:28
16:28 4898
Иранские ракеты бьют по арабским странам и Израилю: мощные взрывы в Тель-Авиве
Иранские ракеты бьют по арабским странам и Израилю: мощные взрывы в Тель-Авиве видео; обновлено 15:14
15:14 4867
С кем американцы разговаривают в Тегеране?
С кем американцы разговаривают в Тегеране? горячая тема; все еще актуально
05:52 8682
Москва благодарит Баку
Москва благодарит Баку
15:25 2614
Следуя завету Хаменеи: «Устроим огромный пожар в регионе»
Следуя завету Хаменеи: «Устроим огромный пожар в регионе»
14:30 3570
Иранская элита в шоке: уничтожен «Сараллах»
Иранская элита в шоке: уничтожен «Сараллах» Али Хусейн Нежат комментирует для haqqin.az; все еще актуально
04:59 14784
Ильхам Алиев о будущем азербайджанского газа на европейском рынке
Ильхам Алиев о будущем азербайджанского газа на европейском рынке обновлено 15:07
15:07 3867

