Новый министр обороны Ирана не прожил и дня

Назначенный накануне исполняющим обязанности министра обороны Ирана генерал Маджид ибн аль-Реза убит, сообщают СМИ, связанные с КСИР.
Информацию подтверждает 12 Канал Израиля.
О его назначении на этот пост накануне сообщала канцелярия президента ИРИ.
Его предшественник Азиз Насирзаде погиб 28 февраля 2026 года — в первый день начала кампании Израиля и США против Ирана.
Ранее в ЦАХАЛ заявили, что нанесли удар по высокопоставленному командиру иранской армии.
28 февраля была начата масштабная военная операция «Эпическая ярость», направленная на уничтожение ядерной и ракетной программ Ирана. США присоединились к ударам израильской армии по Тегерану.