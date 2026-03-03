Новый министр обороны Ирана не прожил и дня

Информацию подтверждает 12 Канал Израиля.

О его назначении на этот пост накануне сообщала канцелярия президента ИРИ.

Его предшественник Азиз Насирзаде погиб 28 февраля 2026 года — в первый день начала кампании Израиля и США против Ирана.

Ранее в ЦАХАЛ заявили, что нанесли удар по высокопоставленному командиру иранской армии.

28 февраля была начата масштабная военная операция «Эпическая ярость», направленная на уничтожение ядерной и ракетной программ Ирана. США присоединились к ударам израильской армии по Тегерану.