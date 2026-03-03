USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
США готовятся к новым масштабным ударам по Ирану
США готовятся к новым масштабным ударам по Ирану

Катар ищет иранских пилотов

16:41 1842

Иран пытался нанести удар по международному аэропорту Хамад в Дохе, однако потерпел неудачу. Об этом заявил официальный представитель МИД Катара Маджид аль-Ансари на пресс-конференции. Он отметил, что все попытки атаки международного аэропорта были пресечены.

Аль-Ансари также отметил, что на данный момент у Катара нет никаких контактов с Ираном, а также что Тегеран не уведомлял Доху о ракетных ударах и атаках беспилотников.

Он также добавил, что два иранских самолета, сбитых Катаром накануне, которые направлялись в сторону катарской столицы, были заранее предупреждены перед тем, как быть сбитыми. Также аль-Ансари сказал, что Катар ведет поиски пилотов.

Женская сборная Азербайджана по футболу обыграла Северную Македонию
Женская сборная Азербайджана по футболу обыграла Северную Македонию Отбор на ЧМ-2027
17:40 167
Трамп: Я сказал иранцам: «Слишком поздно!»
Трамп: Я сказал иранцам: «Слишком поздно!» обновлено 17:23
17:23 2585
Катар ищет иранских пилотов
Катар ищет иранских пилотов
16:41 1843
Новый министр обороны Ирана не прожил и дня
Новый министр обороны Ирана не прожил и дня
16:34 2312
Израиль бьет по командирам «Хезболлы»
Израиль бьет по командирам «Хезболлы» обновлено 16:28
16:28 4898
Иранские ракеты бьют по арабским странам и Израилю: мощные взрывы в Тель-Авиве
Иранские ракеты бьют по арабским странам и Израилю: мощные взрывы в Тель-Авиве видео; обновлено 15:14
15:14 4869
С кем американцы разговаривают в Тегеране?
С кем американцы разговаривают в Тегеране? горячая тема; все еще актуально
05:52 8682
Москва благодарит Баку
Москва благодарит Баку
15:25 2615
Следуя завету Хаменеи: «Устроим огромный пожар в регионе»
Следуя завету Хаменеи: «Устроим огромный пожар в регионе»
14:30 3570
Иранская элита в шоке: уничтожен «Сараллах»
Иранская элита в шоке: уничтожен «Сараллах» Али Хусейн Нежат комментирует для haqqin.az; все еще актуально
04:59 14786
Ильхам Алиев о будущем азербайджанского газа на европейском рынке
Ильхам Алиев о будущем азербайджанского газа на европейском рынке обновлено 15:07
15:07 3867

