Будет ветрено

Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на 4 марта. Как сообщили в Национальной гидрометеорологической службе Министерства экологии и природных ресурсов, в Баку и на Апшеронском полуострове прогнозируется переменная облачность, временами будет пасмурно, преимущественно без осадков.

Однако утром на некоторых пригородных территориях возможна небольшая изморось. Юго-западный ветер во второй половине дня сменится на умеренный северо-западный, порывы которого временами будут усиливаться.

Прогнозируется, что температура воздуха составит ночью 3-6°, днем — 8-11° тепла. Атмосферное давление повысится с 763 до 767 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью составит 75-80%, а днем — 65-70%.

Осадков в регионах Азербайджана не ожидается, однако в некоторых местах, начиная с северных и западных регионов, временами возможны дожди, а в горах выпадет снег. В некоторых местах прогнозируются снегопады. Ночью и утром местами возможен туман. Ветер западный с порывами. Температура воздуха ночью составит 0-5°, днем — 9-14° тепла, ночью в горах — 5-10° мороза, днем — от 3° мороза до 2° тепла.