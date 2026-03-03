USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления
США готовятся к новым масштабным ударам по Ирану
Новость дня
США готовятся к новым масштабным ударам по Ирану

Будет ветрено

16:47 714

Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на 4 марта. Как сообщили в Национальной гидрометеорологической службе Министерства экологии и природных ресурсов, в Баку и на Апшеронском полуострове прогнозируется переменная облачность, временами будет пасмурно, преимущественно без осадков.

Однако утром на некоторых пригородных территориях возможна небольшая изморось. Юго-западный ветер во второй половине дня сменится на умеренный северо-западный, порывы которого временами будут усиливаться.

Прогнозируется, что температура воздуха составит ночью 3-6°, днем — 8-11° тепла. Атмосферное давление повысится с 763 до 767 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью составит 75-80%, а днем — 65-70%.

Осадков в регионах Азербайджана не ожидается, однако в некоторых местах, начиная с северных и западных регионов, временами возможны дожди, а в горах выпадет снег. В некоторых местах прогнозируются снегопады. Ночью и утром местами возможен туман. Ветер западный с порывами. Температура воздуха ночью составит 0-5°, днем — 9-14° тепла, ночью в горах — 5-10° мороза, днем — от 3° мороза до 2° тепла.

Женская сборная Азербайджана по футболу обыграла Северную Македонию
Женская сборная Азербайджана по футболу обыграла Северную Македонию Отбор на ЧМ-2027
17:40 168
Трамп: Я сказал иранцам: «Слишком поздно!»
Трамп: Я сказал иранцам: «Слишком поздно!» обновлено 17:23
17:23 2589
Катар ищет иранских пилотов
Катар ищет иранских пилотов
16:41 1844
Новый министр обороны Ирана не прожил и дня
Новый министр обороны Ирана не прожил и дня
16:34 2312
Израиль бьет по командирам «Хезболлы»
Израиль бьет по командирам «Хезболлы» обновлено 16:28
16:28 4898
Иранские ракеты бьют по арабским странам и Израилю: мощные взрывы в Тель-Авиве
Иранские ракеты бьют по арабским странам и Израилю: мощные взрывы в Тель-Авиве видео; обновлено 15:14
15:14 4869
С кем американцы разговаривают в Тегеране?
С кем американцы разговаривают в Тегеране? горячая тема; все еще актуально
05:52 8682
Москва благодарит Баку
Москва благодарит Баку
15:25 2615
Следуя завету Хаменеи: «Устроим огромный пожар в регионе»
Следуя завету Хаменеи: «Устроим огромный пожар в регионе»
14:30 3571
Иранская элита в шоке: уничтожен «Сараллах»
Иранская элита в шоке: уничтожен «Сараллах» Али Хусейн Нежат комментирует для haqqin.az; все еще актуально
04:59 14788
Ильхам Алиев о будущем азербайджанского газа на европейском рынке
Ильхам Алиев о будущем азербайджанского газа на европейском рынке обновлено 15:07
15:07 3867

ЭТО ВАЖНО

Женская сборная Азербайджана по футболу обыграла Северную Македонию
Женская сборная Азербайджана по футболу обыграла Северную Македонию Отбор на ЧМ-2027
17:40 168
Трамп: Я сказал иранцам: «Слишком поздно!»
Трамп: Я сказал иранцам: «Слишком поздно!» обновлено 17:23
17:23 2589
Катар ищет иранских пилотов
Катар ищет иранских пилотов
16:41 1844
Новый министр обороны Ирана не прожил и дня
Новый министр обороны Ирана не прожил и дня
16:34 2312
Израиль бьет по командирам «Хезболлы»
Израиль бьет по командирам «Хезболлы» обновлено 16:28
16:28 4898
Иранские ракеты бьют по арабским странам и Израилю: мощные взрывы в Тель-Авиве
Иранские ракеты бьют по арабским странам и Израилю: мощные взрывы в Тель-Авиве видео; обновлено 15:14
15:14 4869
С кем американцы разговаривают в Тегеране?
С кем американцы разговаривают в Тегеране? горячая тема; все еще актуально
05:52 8682
Москва благодарит Баку
Москва благодарит Баку
15:25 2615
Следуя завету Хаменеи: «Устроим огромный пожар в регионе»
Следуя завету Хаменеи: «Устроим огромный пожар в регионе»
14:30 3571
Иранская элита в шоке: уничтожен «Сараллах»
Иранская элита в шоке: уничтожен «Сараллах» Али Хусейн Нежат комментирует для haqqin.az; все еще актуально
04:59 14788
Ильхам Алиев о будущем азербайджанского газа на европейском рынке
Ильхам Алиев о будущем азербайджанского газа на европейском рынке обновлено 15:07
15:07 3867
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться