США готовятся к новым масштабным ударам по Ирану
США готовятся к новым масштабным ударам по Ирану

Футболистки сборной Ирана не стали петь гимн страны

17:04

Женская сборная Ирана по футболу не стала петь национальный гимн перед своим первым матчем на Кубке Азии.

Иран проиграл команде Южной Кореи со счетом 0:3 в первом матче группового этапа турнира, который проходит в Австралии.

Когда сборные собрались для исполнения национальных гимнов перед началом матча, камеры показали иранскую команду — игроки и тренер слушали мелодию молча, не произнося слова гимна.

После игры главный тренер сборной Ирана Марзие Джафари и футболистки отказались отвечать на вопросы о военных ударах по Ирану и смерти верховного лидера страны аятоллы Али Хаменеи.

Нынешний иранский гимн был принят после прихода к власти Али Хаменеи. Спортсмены из этой страны не впервые отказываются его исполнять. В ноябре 2022-го петь гимн на чемпионате мира не стала мужская футбольная сборная. Вещающий из-за границы телеканал Iran International тогда назвал это сознательным жестом с их стороны в поддержку протестов, которые шли в Иране.

Женская сборная Азербайджана по футболу обыграла Северную Македонию
Женская сборная Азербайджана по футболу обыграла Северную Македонию Отбор на ЧМ-2027
17:40
Трамп: Я сказал иранцам: «Слишком поздно!»
Трамп: Я сказал иранцам: «Слишком поздно!» обновлено 17:23
17:23
Катар ищет иранских пилотов
Катар ищет иранских пилотов
16:41
Новый министр обороны Ирана не прожил и дня
Новый министр обороны Ирана не прожил и дня
16:34
Израиль бьет по командирам «Хезболлы»
Израиль бьет по командирам «Хезболлы» обновлено 16:28
16:28
Иранские ракеты бьют по арабским странам и Израилю: мощные взрывы в Тель-Авиве
Иранские ракеты бьют по арабским странам и Израилю: мощные взрывы в Тель-Авиве видео; обновлено 15:14
15:14
С кем американцы разговаривают в Тегеране?
С кем американцы разговаривают в Тегеране? горячая тема; все еще актуально
05:52
Москва благодарит Баку
Москва благодарит Баку
15:25
Следуя завету Хаменеи: «Устроим огромный пожар в регионе»
Следуя завету Хаменеи: «Устроим огромный пожар в регионе»
14:30
Иранская элита в шоке: уничтожен «Сараллах»
Иранская элита в шоке: уничтожен «Сараллах» Али Хусейн Нежат комментирует для haqqin.az; все еще актуально
04:59
Ильхам Алиев о будущем азербайджанского газа на европейском рынке
Ильхам Алиев о будущем азербайджанского газа на европейском рынке обновлено 15:07
15:07

