Футболистки сборной Ирана не стали петь гимн страны

Женская сборная Ирана по футболу не стала петь национальный гимн перед своим первым матчем на Кубке Азии.

Иран проиграл команде Южной Кореи со счетом 0:3 в первом матче группового этапа турнира, который проходит в Австралии.

Когда сборные собрались для исполнения национальных гимнов перед началом матча, камеры показали иранскую команду — игроки и тренер слушали мелодию молча, не произнося слова гимна.

После игры главный тренер сборной Ирана Марзие Джафари и футболистки отказались отвечать на вопросы о военных ударах по Ирану и смерти верховного лидера страны аятоллы Али Хаменеи.

Нынешний иранский гимн был принят после прихода к власти Али Хаменеи. Спортсмены из этой страны не впервые отказываются его исполнять. В ноябре 2022-го петь гимн на чемпионате мира не стала мужская футбольная сборная. Вещающий из-за границы телеканал Iran International тогда назвал это сознательным жестом с их стороны в поддержку протестов, которые шли в Иране.