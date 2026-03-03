Президент Ирана: Страна не остановилась

Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что, несмотря на особые обстоятельства, страна продолжает свою работу.
В своей соцсети Х он написал: «Мы находимся в прямом контакте с губернаторами. Обстоятельства особые, но страна не остановилась. Работа ведется по всей стране. Благодаря делегированию необходимых полномочий провинциям, решения принимаются быстро и в соответствии с местными условиями. Национальное единство — наше главное достояние».
در ارتباط مستقیم با استانداران هستیم. شرایط خاص است، اما کشور متوقف نشده است. در سراسر کشور فعالیتهای جاری برقرار است. با تفویض اختیارات لازم به استانها، تصمیمگیریها سریع و متناسب با شرایط محلی انجام میشود.— Masoud Pezeshkian (@drpezeshkian) March 3, 2026
انسجام ملی سرمایه اصلی ماست.#دولت_پای_کار_مردم